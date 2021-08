Corona vor 1 Stunde

Was wird aus dem Curevac-Impfstoff? In Tübingen gibt man die Hoffnung nicht auf und setzt auf die zweite Generation

Es ist still geworden um Curevac, das Tübinger Unternehmen gibt keine Prognosen mehr an, was die Zulassung seines Corona-Impfstoffs betrifft. Das hat gute Gründe. Wie es um den Tübinger Impfstoffkandidaten steht – und warum man Curevac bei der zweiten Generation seines Impfstoffs dennoch neue Hoffnung schöpft.