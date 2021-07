Käfer vor 1 Stunde

Was schwirrt denn da in der Dämmerung ums Haus herum? Warum die Junikäfer dieses Jahr später dran sind – und deswegen umso zahlreicher ausschwärmen

Sie krabbeln in den Abendstunden aus ihrem Versteck und fliegen scheinbar unkoordiniert umher: Junikäfer. In letzter Zeit sind besonders viele der braunen Insekten in den Gärten unterwegs. Ein Experte erklärt, woran das liegt und wieso die Käfer gerne auch mal auf uns Menschen zusteuern, wir dabei aber ganz gelassen bleiben können.