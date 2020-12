Wo drückt den Menschen in Baden-Württemberg der Schuh, was macht sie zuversichtlich, wann haben sie Sorgen? Das wollen die Tageszeitungen in unserem Bundesland ganz genau wissen und haben den BaWü-Check ins Leben gerufen. Einmal im Monat werden dafür mehr als 1000 Menschen zu ausgewählten Themen befragt, die Ergebnisse sind repräsentativ.

Um den Ansprüchen der Wissenschaft gerecht zu werden und belastbare Aussagen zu erhalten, werden die Tageszeitungen in Baden-Württemberg durch das Institut für Demoskopie in Allensbach unterstützt. Alle Themenfelder im Überblick finden Sie hier – wir aktualisieren den Artikel bei jedem neuen BaWü-Check.

Teil 1: Wie ist die Lage an den Schulen?

Die Ergebnisse: Baden-Württembergs Wähler sehen die Arbeit von Kultusministerin Susanne Eisenmann kritisch. 30 Prozent der Befragten haben von der CDU-Politikerin, die bei der Landtagswahl 2021 Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) ablösen will, „keine gute Meinung“. Unter den Befragten, die Kinder in Schulen und Kitas haben, äußerten sich sogar 39 Prozent unzufrieden.

Bild: ifd allensbach

Die Reaktionen: Die Ergebnisse des BaWü-Checks zur Zufriedenheit mit der Schulpolitik und dem Krisenmanagement der Bildungsministerin haben ein starkes Echo gefunden. Der politische Gegner und der Landeselternverband sehen sich bestätigt, der grüne Koalitionspartner will schon vor Monaten gemahnt haben, auf CDU-Seite herrscht Schweigen. Die Reaktionen haben wir hier zusammengefasst.

Die Lage zwischen Schwarzwald, Bodensee und Hochrhein: Bei uns in der Region blieb die Umfrage zur Lage der Schulen nicht ungesehen. Im Schwarzwald-Baar-Kreis haben wir mit Schulleitern, Lehrern und Elternvertretern über die Ergebnisse gesprochen. Auch Lehrer und Eltern im Bodenseekreis haben wir zu der Thematik befragt.

Am Hochrhein stößt die Corona-Verordnung an den Schulen auf Zustimmung. Wo klare Konzepte fehlen, finden Schulen in der Region eigene Lösungen. Die Schulen im Kreis Konstanz kämpften im Frühjahr mit schlechter Internetanbindung, nicht vorhandenen Lernplattformen und Konzepten für digitalen Unterricht. Hat sich nun etwas verändert? Wir haben nachgefragt.

Teil 2: Was sagen die Baden-Württemberger zur Verkehrspolitik?

Die Ergebnisse: Seit bald zehn Jahren regieren die Grünen in verschiedenen Koalitionen in Baden-Württemberg. Oberster Lenker der Verkehrspolitik ist seit 2011 mit Winfried Hermann ebenfalls ein Grüner. Doch eine echte Verkehrswende ist im Land nicht in Sicht. Diese Erkenntnis gehört zu den Ergebnissen des zweiten Bawü-Checks.

Das Mobilitätsverhalten der Menschen im Land hat sich nur bedingt verändert. Nach wie vor ist das Auto für die überwältigende Mehrheit der Bevölkerung das mit Abstand wichtigste Fortbewegungsmittel. Warum das Auto für viele unverzichtbar ist, wie die Baden-Württemberger die Verkehrspolitik bewerten und was sie über ein Tempolimit auf Autobahnen und Stuttgart 21 denken: Die Ergebnisse im Überblick lesen Sie hier.

Bild: Bernhardt, Alexander

Die Reaktionen: Der zweite BaWü-Check zur Arbeit von Verkehrsminister Winfried Hermann schlägt hohe Wellen. Die Opposition spricht davon, dass die „Erziehungsversuche auf ganzer Linie gescheitert“ seien. Der Minister weist die Vorwürfe vehement zurück. Das sind die Reaktionen.