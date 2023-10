Kontrollen an Verkehrsknoten und Helikopter am Himmel über dem Bodensee: Am Dienstag hat die Konstanzer Bundespolizeiinspektion zusammen mit Schweizer Kolleginnen und Kollegen in einem größeren Einsatz das gemeinsame Grenzgebiet kontrolliert.

Einen besonderen Anlass gab es ersten Informationen zufolge nicht dafür – ähnliche Kontrollen führe die Bundespolizei regelmäßig durch, hieß es von einer Sprecherin der Behörde auf SÜDKURIER-Nachfrage. Neben der Bundespolizei war demnach auch das Schweizer Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit beteiligt.

Drei Helikopter im Einsatz

Allerdings habe parallel zu der Aktion auf der Schweizer Seite noch eine Ausbildungsmaßnahme der Mitteleuropäischen Polizeiakademie stattgefunden, so die Sprecherin weiter. Deren Aufgabe ist es nach eigenen Angaben, die notwendigen Kenntnisse für „grenzüberschreitende und internationale (grenz-)polizeiliche Aufgaben“ für die zuständigen Polizeibeamten zu vermitteln. Details zu den Inhalten der Ausbildungsmaßnahme sind nicht bekannt.

Auch Ergebnisse der Kontrollen lagen am Dienstag noch nicht vor. Im Einsatz waren laut Bundespolizei drei Helikopter, die mancherorts Aufmerksamkeit erregten – gesichtet wurden sie etwa in Markdorf am Gehrenberg und bei Gottmadingen und Hilzingen. Zudem soll es am Boden Bundespolizeikontrollen auf der Ortsdurchfahrt des Radolfzeller Stadtteils Böhringen, nahe des Mooshof bei Wahlwies sowie auf der B14 zwischen Emmingen-Liptingen und Tuttlingen.

Weniger berechenbar für Schlepper

Mit den Helikoptern führt die Bundespolizei sogenannte Hubschraubersprungfahndungen durch, deren besonderer Fokus Schleppern und unerlaubten Einreisen gilt. Mit dem Fluggerät können die Einsatzkräfte in kurzer Zeit viele Kontrollpunkte anfliegen, das macht ihre Schleierfahndung nach eigenen Angaben weniger berechenbar.

Über herkömmliche Straßenkontrollen ist bekannt, dass Schleuserbanden sich gut vernetzen und einander warnen oder gar Fahrzeuge vorschicken, um die Lage zu sondieren oder die Polizei in die Irre zu führen.

Mehr unerlaubte Einreisen über die Schweizer Grenze

Der Trend der unerlaubten Einreisen über die Schweizer Grenze hält derweil an. Laut der Polizeilichen Eingangsstatistik wurden im August 2006 solcher Fälle festgestellt – nach 1339 im Juli. Auch im Vergleich zum August des vergangenen Jahres ist das eine deutliche Zunahme: Damals waren 576 unerlaubte Einreisen gezählt worden.

Damit war vor Beginn des letzten Quartals 2023 fast die Gesamtzahl aus dem Vorjahr erreicht. In 2022 zählte die Bundespolizei insgesamt 10.472 unerlaubte Einreisen an der Schweizer Grenze, in diesem Jahr sind es Ende August 9.371.