Baden 06. Juli 2020, 14:00 Uhr

Was ist nur mit dem Baden-Verein los, Herr Vorsitzender?

Sven von Ungern-Sternberg leitet den ehrwürdigen Landesverein Badische Heimat. Der Verein leidet an Mitgliederschwund, obwohl es in den Stadien und Bierzelten so viele begeisterte Badener gibt. Warum das?