Um den Prozess von Sarah O., die 2013 nach Syrien reiste und dort mutmaßlich dem Islamischen Staat gedient hat, ist es still geworden. Bereits 83 Verhandlungstage gab es vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf. Jetzt könnte die Verhandlung aber in die entscheidende Phase treten.

Als sie ihr Leben in Konstanz aufgab, um in den Krieg in Syrien zu ziehen, war sie gerade einmal 15 Jahre alt: Die Lebensgeschichte von Sarah O., einstige Gymnasiastin, ist weit über die Region hinaus bekannt. Sie gilt als erste Jugendliche in