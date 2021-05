Notbremse ja oder nein? Diese Regelungen gelten in Ihrem Landkreis

Sind die Schulen offen oder nicht? Die Bundes-Notbremse soll die Corona-Regeln vereinheitlichen, ist aber sehr kompliziert und schwer zu durchdringen. Welche Regeln in Ihrem Landkreis gelten, finden Sie tagesaktuell hier.

Wer sich im Südwesten impfen lassen darf

In Baden-Württemberg haben mittlerweile viele Millionen Menschen Anspruch auf eine Impfung. Doch wer genau ist berechtigt und wer nicht? Hier halten wir Sie auf dem Laufenden.

Corona Wie viele Menschen sind bereits im Südwesten geimpft? Wie viele Infizierte gibt es in meinem Heimatort? Wie ist die Corona-Lage in der Schweiz? Alle Daten im Überblick

Diese Erleichterungen gibt es für vollständig Geimpfte

Immer mehr Baden-Württemberger sind vollständig gegen Corona geimpft. Ein Überblick über die Freiheiten, die ein ausgefüllter Impfpass bringen kann – bei Reisen, Testpflichten und anderem.

Diese Corona-Regeln gelten in der Schweiz

In der Schweiz gelten andere Corona-Regeln als in Deutschland – in vielen Fällen sind sie weniger streng als in Deutschland. Eine Übersicht, was in der Schweiz möglich ist und was nicht.

Das müssen Grenzgänger bei Reisen zwischen Deutschland und der Schweiz wissen

Seit Weihnachten 2020 sind Grenzübertritte zwischen Deutschland und der Schweiz nur unter bestimmten Voraussetzungen möglich. Hier halten wir Sie auf dem Laufenden: Was bedeuten die jeweils geltenden Quarantäneregeln für Grenzpendler, Touristen und Familien?

Wo gibt es in meiner Gemeinde Schnelltests auf Corona?

Kostenlose Schnelltests für alle Deutschen – rein rechtlich ist das seit kurzem garantiert. Nur wie und wo geht das? Ein Überblick über die Möglichkeiten in den Gemeinden am Bodensee, im Schwarzwald und am Hochrhein.

Welche Erleichterungen gibt es für Corona-Genesene?

Was gilt für die Gruppe der Genesenen in Baden-Württemberg? Und müssen sie sich vor einer erneuten Infektion fürchten? Die wichtigsten Fragen und Antworten lesen Sie hier.