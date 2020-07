von Sandra Markert

Apfelschorle: 3,50 Euro, Pizza: 8,50 Euro, Rostbraten: 25 Euro. Schon an den glatten Beträgen auf den Speisekarten sieht man, dass das Essengehen für die Gäste nach dem 1. Juli trotz Mehrwertsteuersenkung nicht billiger geworden ist. Das zeigt auch ein ausführlicher Vergleich von acht Speisekarten zufällig ausgewählter Restaurants in Überlingen, Unteruhldingen und Meersburg vor und nach dem 1. Juli. Die Preise sind überall dieselben.

Anders als der Lebensmitteleinzelhandel wirbt die Gastro-Branche weder mit Rabatten im Cent-Bereich noch gibt sie pauschale Ermäßigungen auf die Endrechnung. Und das hat auch gute Gründe. Denn: „Die Notlage der Branche kann gar nicht dramatisch genug beschrieben werden“, sagt Daniel Ohl, Geschäftsführer Kommunikation beim Deutschen Hotel- und Gaststättenverband Dehoga Baden-Württemberg.

Lage besser als befürchtet und doch ernst

Rund 223.000 Betriebe gibt es im Gastgewerbe deutschlandweit, ein Drittel davon sei nun von der Schließung bedroht, warnte der Dehoga Bundesverband noch im Juni.

Daniel Ohl schwächt diese Zahlen nun und für Baden-Württemberg ein wenig ab: „Die mittlerweile getroffenen Hilfsmaßnahmen wie die Absenkung der Mehrwertsteuersätze, Stabilisierungshilfen und die Lockerungen der Kontaktbeschränkungen lassen hoffen, dass doch weniger Betriebe schließen müssen als zunächst befürchtet.“ Und doch: „Die Lage ist nach wie vor ernst, weil viele Betriebe unter derzeitigen Auflagen nicht kostendeckend arbeiten können“, sagt Daniel Ohl.

Weniger Gäste, mehr Mitarbeiter

So freut sich Familie Keller im gleichnamigen Landgasthof in Überlingen-Lippertsreute zwar über die Rückkehr der Gäste und eine gute Auslastung. „Mit der vielen Bürokratie rund um Hygiene, Abstandsregeln oder Veränderungen beim Frühstücksbuffet haben wir aber sehr zu kämpfen“, sagt Lukas Keller.

Lukas Keller vom gleichnamigen Gasthof in Überlingen freut sich zwar über eine gute Auslastung, hat aber wegen der Hygienevorschriften auch deutlich mehr Aufwand. | Bild: Sandra Markert

So kann er beispielsweise im Innenraum aufgrund der Abstandsregeln derzeit weniger Tische aufstellen und damit weniger Gäste bewirten. Fürs Frühstücksbuffet mussten aber trotzdem zusätzliche Mitarbeiter eingestellt werden, um die neuen Hygienevorschriften erfüllen zu können. „Das sind Kosten, die ich nicht auf den Gast umlegen kann, die bleiben an uns hängen.“

Weshalb es für die Familie Keller auch keine Frage war, die Mehrwertsteuersenkungen an die Gäste weiterzugeben. „Ich sehe das als Unterstützung für die Betriebe in der Gastronomie, die so viele Wochen gar keine Einnahmen hatten und auch jetzt oft noch den sonst üblichen Umsätzen hinterherhinken.“

„Gäste müssten eigentlich mehr bezahlen“

Vincenzo Lentini, Besitzer der Pizzeria und des Eiscafés Capri an der Überlinger Promenade kann über die Frage nur lachen, ob er seinen Gästen nun eine Speisekarte mit reduzierten Preisen vorlegt. „Wir haben wochenlang tausende Euro an Miete gezahlt, ohne einen Cent Einnahmen zu haben. Jetzt müssen uns die Gäste helfen und eigentlich mehr zahlen“, sagt Vincenzo Lentini.

In Italien wurde der Espresso nach der Corona-Schließung vielerorts sogar teurer. In Deutschland wollen das Wirte verhindern. | Bild: Frank Rumpenhorst/dpa

Teurer geworden sind Eis und Pizza bislang aber trotzdem nicht, obwohl er nach wie vor einen deutlichen Gästerückgang im Vergleich zu einem normalen Sommer spürt. Die große Lust am Einkehren, sie sei trotz der Urlauber noch nicht wieder da. „Wenn das so weitergeht, schaffen wir das nicht.“

Warum ausgerechnet die Gastronomie?

Die Hans-Böckler-Stiftung hat jüngst knapp 8000 Beschäftigte aus verschiedenen Branchen zu den wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie befragt. Mit großem Abstand meldeten Mitarbeiter aus dem Gastgewerbe nicht nur die größten Einbußen bei den Einkommen, sondern äußerten auch die größten Sorgen um ihre Zukunft. Doch warum trifft es ausgerechnet die Gastronomie-Branche so hart?

Die naheliegende Erklärung, dass es während der wochenlangen Schließungen einfach keine Einnahmen gab, hohe Ausgaben wie Miete, aber weiter gezahlt werden mussten, greift zu kurz. Denn davon waren auch andere Branchen aus dem Bereich Dienstleistung und Gewerbe betroffen.

Kaum finanzielle Rücklagen

Aber: „Anders als in anderen Branchen lassen sich weder in der Spitzengastronomie noch in normalen Restaurants große finanzielle Rücklagen erwirtschaften“, sagt Uwe Wilkesmann, Soziologe am Lehrstuhl für Organisationsforschung der Technischen Universität Dortmund.

Zusammen mit seiner Frau Maximiliane Wilkesmann, ebenfalls Arbeits- und Organisationssoziologin, hat er eine Studie zur Gastronomie in der Corona-Krise gemacht. Daraus wird ersichtlich, dass 50 Prozent der befragen Betriebe eine anhaltende Schließung über den April hinaus nicht überlebt hätten, weil die finanziellen Reserven aufgebraucht waren.

Uwe Wilkesmann hat das nicht erstaunt. Bei den Sternelokalen sei der Einsatz von Personal und guten Lebensmitteln so hoch, dass er kaum über den Preis an den Gast weitergegeben werden könne. „In der Spitzengastronomie kommen schon mal monatliche Personalkosten von 50.000 Euro zusammen, dazu oft hohe Mieten oder Pacht sowie Investitionskosten. Da schmelzen finanzielle Reserven dann sehr schnell.“

„Wer Stammpublikum hat, wird überleben“

Und in normalen Betrieben sei zwar die Gewinnspanne beim Essen meist größer – insbesondere dann, wenn vorverarbeitete Lebensmittel eingesetzt werden. Eine solche Qualität beim Essen gehe dann aber nicht unbedingt mit Stammkundschaft einher. Hinzu kämen fehlende Trinkgelder, die oft einen Gutteil des Einkommens der Mitarbeiter ausmachten. „War die Auslastung mit Gästen, die Preiskalkulation oder die Lage vielleicht schon vorher nicht ganz ideal, kommen solche Betriebe jetzt ganz schnell ins Schleudern“, sagt Uwe Wilkesmann.

Er sieht in den drohenden Schließungen deswegen auch einen gewissen marktbereinigenden Effekt: „Wer sich gut um seine Gäste kümmert, gute Qualität bietet und ein festes Stammpublikum hat, der wird auch überleben“, sagt Uwe Wilkesmann. Vorausgesetzt, die Gastronomie-Betriebe müssen nicht erneut schließen.