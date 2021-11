Die Zahl der Covid-Patienten auf den Intensivstationen steigt, die allgemeine Inzidenz ebenso. Doch die ist für die Corona-Maßnahmen im Land nicht mehr maßgeblich. Stattdessen hat das Land Stufen festgelegt, die sich an den Durchschnittswerten der Krankenhauseinlieferungen und der Intensivbettenbelegung mit Covid-Patienten orientieren. Jetzt gilt die Warnstufe. Was das für die Menschen in der Region bedeutet.

Welche Grenzwerte sind nun wichtig?

Die Warnstufe wird ausgerufen, wenn die sogenannte Hospitalisierungsinzidenz an fünf Werktagen in Folge bei 8,0 oder höher liegt oder wenn die Auslastung der Intensivbetten an zwei aufeinanderfolgenden Werktagen mindestens den Wert von 250 erreicht.

Corona Die neue Corona-Verordnung des Landes steht fest: Diese Regeln gelten aktuell in Baden-Württemberg Das könnte Sie auch interessieren

Am Freitag hatte sie den Wert bereits überschritten, am Montag lag der Wert laut Landesgesundheitsamt bei 276. Allerdings werden Wochenenden und Feiertage nicht mitgezählt, deshalb ist nach Freitag erst der Stand am Dienstag relevant. Nachdem die Zahl der am Virus erkrankten Menschen auf den Intensivstationen auch am Dienstag und somit am zweiten Werktag in Serie weiter über der Marke von 250 Infizierten lag, wurde nun automatisch die „Warnstufe“ für den folgenden Tag ausgerufen.

Berechnung der Hospitalisierungsinzidenz Die Hospitalisierungsinzidenz errechnet sich durch die Anzahl der neu aufgenommenen Corona-Patienten in Krankenhäuser in Baden-Württemberg. Sie wird auf die Quote pro 100.000 Menschen umgerechnet und bezieht sich auf die vergangenen sieben Tagen. Es gibt jedoch Kritik an der Genauigkeit des Wertes, da viele Neuaufnahmen nachgemeldet werden, dann jedoch nicht mehr in die Berechnung einfließen.

In der Gastronomie gelten in der Warnstufe strengere Regeln. | Bild: Martin Schutt

Gibt es bei der Warnstufe wieder Einschränkungen für alle?

Nein. Aber für Ungeimpfte. So darf ein Haushalt dann nur noch fünf erwachsene Gäste einladen – Geimpfte und Genesene zählen dabei allerdings nicht mit. Bei Veranstaltungen wie Theater oder Kino müssen erwachsene Ungeimpfte dann einen PCR-Test vorweisen. Gleiches gilt beim Besuch der Stadtbibliothek oder dem Museum sowie bei Messen und Ausstellungen. Auch für den Schwimmbadbesuch und die Sauna brauchen Ungeimpfte dann den teureren Testnachweis. Selbst im Innenbereich der Restaurants ist dann ein PCR-Test notwendig, außen reicht weiterhin ein Schnelltest. PCR-Tests sind deutlich teurer als Schnelltests und kosten meist mehr als 50 Euro.

Und was ist mit Jugendlichen und Kindern?

Auch für sie ändert sich in der Warnstufe wenig. Alle Kinder unter sechs Jahren sowie Kinder, die noch nicht eingeschult sind, dürfen weiterhin ohne Tests am öffentlichen Leben teilnehmen. Alle Schüler gelten ebenfalls als „immunisierte Personen“ im Sinne der Verordnung, da sie regelmäßig getestet werden, sind also gleichgestellt mit Geimpften. Sie dürfen selbst dann, wenn 2G gilt, mit dem Nachweis ihres Schülerstatus noch in alle Einrichtungen.

Bleiben noch ungeimpfte Unter-18-Jährige, die keine Schüler sind: Für sie gibt es Auflagen. Allerdings müssen sie in jeder Stufe immer nur einen Schnelltest nachweisen können, den sie bis 31. Dezember auch noch kostenlos erhalten.

Und: Bei Kontaktbeschränkungen zählen Jugendliche und Kinder unter 18 nie mit, egal ob sie Schüler sind oder nicht.

Was ist mit Menschen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen dürfen?

Für sie ist auch dann ein Schnelltest ausreichend, wenn wie in der Warnstufe eigentlich PCR-Test-Pflicht oder wie in der Alarmstufe möglich ein Zutrittsverbot für Ungeimpfte gilt. Allerdings muss ein Beleg mitgeführt werden, der diese Unmöglichkeit der Impfung nachweist, meist also ein ärztliches Attest. Auch für Schwangere und Stillende ist weiterhin ein Schnelltest ausreichend und bleibt für Schwangere bis 31. Dezember kostenlos, für Stillende bis 10. Dezember, weil es für beide Gruppen erst seit September Impfempfehlungen gibt.

Wann wird die noch schärfere Alarmstufe ausgelöst?

Die Alarmstufe als weitere Verschärfung der Warnstufe wird dann ausgerufen, wenn die Hospitalisierungsinzidenz an fünf Werktagen in Folge bei 12,0 oder darüber liegt oder wenn 390 oder mehr Covid-Patienten auf der Intensivstation liegen.

Baden-Württemberg Wird es für Ungeimpfte bald noch schwerer? Über welche neuen Corona-Warnwerte und Regeln die Landesregierung jetzt nachdenkt Das könnte Sie auch interessieren

Welche Einschränkungen gibt es bei der Alarmstufe?

Eine ganze Menge, zumindest für Ungeimpfte. Wer zu Hause Besuch bekommen will, darf dann nur noch eine Person einladen. Der Theaterbesuch oder die Vereinsfeier sind dann nur noch für Geimpfte und Genesene erlaubt, Ungeimpfte dürfen nicht kommen. Museen und Bibliotheken sind dann ebenfalls nur noch mit 2G-Nachweis (Geimpfte und Genesene) möglich. Gleiches gilt bei Ausstellungen und Messen. Schwimmbad, Therme und Sauna sind für Ungeimpfte ausgeschlossen, genauso wie das Fitnessstudio und der Vereinssport.

Essen gehen ist für Ungeimpfte dann ebenfalls tabu – eine Ausnahme gibt es nur für Außenbewirtung. Selbst beim Shoppen gehen muss dann ein 3G-Nachweis vorgezeigt werden. Bei normalen Supermärkten und Geschäften der Grundversorgung gilt das aber nicht.