Gesellschaft vor 1 Stunde

Wäre ein Fall George Floyd bei uns möglich? Wie schwarze Menschen in der Region Rassismus und Diskriminierung erleben

Der Tod von George Floyd in Polizeigewahrsam hat in den USA wütende Proteste hervorgerufen. Aber dürfen wir überhaupt mit dem Finger auf die Vereinigten Staaten zeigen? Wir fragen nach bei schwarzen Menschen in der Region.