Sicherheit vor 1 Stunde

Warum die Zahl der Fahrraddiebstähle gerade wieder steigt

Kaum ein Tag, an dem in den SÜDKURIER-Lokalredaktionen in den vergangenen Monaten keine Meldungen über Fahrraddiebstähle eintrudelten. Werden tatsächlich immer mehr Drahtesel gestohlen? Und was sind die Gründe dafür?