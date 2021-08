Auto vor 1 Stunde

Vorsicht bei Fahrten ins Nachbarland: Österreich erhöht Raser-Bußgelder deutlich

Was Bußgelder für Temposünder angeht, ist man in Österreich von Schweizer Verhältnissen zwar noch weit entfernt. Dennoch wird es in der Alpenblick jetzt deutlich teurer, wenn man viel zu schnell unterwegs ist und dabei erwischt wird.