Bregenz vor 1 Stunde

Vorarlberger Polizei laufen die Mitarbeiter davon: Wie ist die Lage bei uns?

Überstunden, Stress, teure Gegend, mehr Geld in der Schweiz: In Vorarlberg kündigen deswegen reihenweise Polizisten. Auch in Südbaden kennt man diese Grundprobleme – welche Auswirkungen hat das auf unsere Sicherheit?