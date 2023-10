Vorarlberg vor 17 Minuten Vorarlberg: Motorradfahrerin aus Baden-Württemberg überlebt Sturz in 45 Meter tiefe Schlucht Im österreichischen Vorarlberg hat eine Motorradfahrerin einen Sturz in eine 45 Meter tiefe Schlucht überlebt. Sie kam mit leichten Verletzungen davon.

Die Absturzstelle auf der Großtobelbrücke bei Au in Vorarlberg in Österreich. Hier hat eine deutsche Motorradfahrerin aus Baden-Württemberg einen Sturz in die Schlucht überlebt. | Bild: Maurice Shourot, dpa