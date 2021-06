Es ziehen dunkle Wolken am Himmel auf, die Wellen werden höher und es weht ein rauer Wind – beim Start des Triathlons von Michael Eham stehen die Startvoraussetzungen in Romanshorn schlecht. „Es hat nichts danach ausgesehen, dass es irgendwie funktionieren würde“, erzählt Michael Eham aus Oberbayern im Nachhinein.

Video: Max Ledermann

Doch er hatte Glück: „In den ersten zehn Minuten wurde es dann relativ windstill und das Wetter wurde richtig gut.“ Um auf Kurs zu bleiben, fahren drei Freunde auf einem Begleitboot nebenher. Hauptsächlich nimmt Eham Kohlenhydrategels zu sich, das geht schnell und ist leicht verdaulich.

Kurz vor dem Start auf dem Begleitboot in Romanshorn: (Von links nach rechts) Michael Eham, Maximilian Heinrich, Lukas Krepek und Maximilian Ledermann. | Bild: Michael Eham

Schwimmen trotz Schmerzen

„Die ersten fünf Kilometer waren relativ entspannt. Dann wurde es härter und meine linke Schulter tat weh“, sagt der 24-Jährige, der Sport, Medien- und Kommunikationsforschung in Köln studiert. Doch wie hat er sich weiter motiviert? „Mich treibt der sportliche Ehrgeiz an, eine so große Herausforderung zu meistern. Wenn ich mit meinem Triathlon auch noch etwas Gutes tun kann, indem ich die Schulranzenaktion des Deutschen Kinderhilfswerks unterstütze, erfüllt mich das“, sagt Eham.

Wie Sie die Spendenaktion unterstützen und die Reise verfolgen können Michael Eham sammelt auf dem Weg von Friedrichshafen nach Flensburg Spenden für die Schulranzenaktion des Deutschen Kinderhilfswerk. Für alle 250 Euro an gesammelten Spenden bekommt ein Kind einen vollausgestatteten Schulranzen. Als Spendenziel hat er 5000 Euro festgelegt. „Während meine Reise von unten nach oben nur knapp drei Wochen dauert, ist der Weg von vermeintlich unten nach oben für viele Kinder in Deutschland eine noch viel größere – wenn nicht sogar unmögliche – Herausforderung“, erläutert Eham. Hier gelangen Sie zur Spendenseite. Verfolgen können Sie die Reise auf Instagram unter @untennachoben_triathlon.

Geschlossene Hallenbäder erschweren Schwimmtraining

Schon die Vorbereitung auf das Schwimmen gestalteten sich schwierig, da Corona-bedingt die Hallenbäder fast durchgehend geschlossen waren. „So hatte ich nicht einmal einen Monat Zeit, um mich auf die zwölf Kilometer durch den Bodensee vorzubereiten“, blickt Eham zurück.

Michael Eham schwimmt im Bodensee von Romanshorn nach Friedrichshafen. Damit er für andere auf dem See gut sichtbar ist, hat er eine aufblasbare Schwimmboje dabei. | Bild: Max Ledermann

Nach zwei, acht und zehn Kilometern machte Eham kurze Pausen und stärkte sich. Trotzdem seien die letzten vier Kilometer zäh geworden. „Ich hatte keine Kraft mehr. Je mehr ich das Ufer gesehen habe, desto mehr hatte ich das Gefühl, dass ich nicht vorankomme“, sagt er im Gespräch mit dem SÜDKURIER.

Kurz habe der 24-Jährige ans Aufhören gedacht. „Aber mir war klar, dass ich das durchziehe.“ Sein Ehrgeiz zahlt sich aus: Nach sechs Stunden kommt Eham kurz nach 17 Uhr erschöpft, aber glücklich in Friedrichshafen an: „Am Ende war es nur noch pure Freude, dass ich es geschafft habe.“

„Am Ende war es nur noch pure Freude, dass ich es geschafft habe“, sagt Michael Eham. | Bild: Michael Eham

Doch wie ist die Idee zum Triathlon durch Deutschland überhaupt entstanden? Er habe ein Interview mit dem Ultratriathleten Jonas Deichmann gesehen, der einen Triathlon in 14 Monaten einmal um die Welt gemacht hat. „Da kam mir die Idee durch Deutschland von der Grenze zur Schweiz im Süden bis zur dänischen Grenze im Norden“, sagt er.

Weiter geht es mit dem Fahrrad nach Hamburg

Vor ihm liegen nun noch 900 Kilometer Fahrradfahren nach Hamburg und 170 Kilometer Laufen nach Flensburg. Für die Strecke von Friedrichshafen nach Hamburg hat er sich 130 bis 150 Kilometer am Tag vorgenommen – schaffen will er die Raddistanz in einer Woche mit einem Ruhetag zur Regeneration.

Dabei ist er fast komplett auf sich gestellt: „Die meiste Zeit bin ich alleine unterwegs und schlafe im Zelt. Die eine oder andere Etappe werde ich aber von Freunden begleitet.“ Beim anschließenden Laufen von Hamburg nach Flensburg will Eham 30 Kilometer am Tag schaffen. Dann käme er in der dritten Juliwoche am Zielort Flensburg an. Selbst wenn er nur noch gehen, öfters Pause machen müsste und nicht mehr laufen könnte, wäre er bei fünf Kilometer pro Stunde rund sechs Stunden pro Tag auf den Beinen, schätzt er.

Damit er genügend Energie auf seiner Reise hat, versucht der 24-Jährige, Kohlenhydrate über den Tag verteilt zu sich zu nehmen und verpflegt sich unterwegs. „Ich habe nur ein paar Kohlenhydrate-Gels und Magnesium eingepackt. Denn alles, was ich mit mir rumschleppen muss, macht es anstrengender.“

Wie sich Michael Eham auf die Disziplinen Fahrrad und Laufen vorbereitet hat Acht Wochen vor dem Start hat der 24-Jährige intensiv trainiert. Trotz Corona-Pandemie hat er im Vergleich zum Schwimmen keine Einschränkungen beim Training gehabt. „Da ich im letzten Jahr grundsätzlich viel Rad gefahren und gelaufen bin, hatte ich schon eine relativ gute Grundlage“, so Eham.

Wie sich Michael Eham motiviert

Falls Michael Eham mal einen schwachen Moment hat, weiß er, was ihn motiviert. „Das Gefühl, einen Triathlon geschafft zu haben, ist Euphorie pur. Der Gedanke an Flensburg, die letzten Meter durchs Nordertor zu laufen und in die Ostsee zu springen, löst Gänsehaut aus.“