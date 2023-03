Egal ob der Affenberg in Salem, die Blumeninsel Mainau in Konstanz oder die Pfahlbauten in Unteruhldingen: Vom Bodensee bis in den Schwarzwald bieten eine Vielzahl an Freizeiteinrichtungen Abwechslung vom Alltag. Mit den steigenden Temperaturen öffnen viele Einrichtungen wieder ihre Türen. Was am Wochenende schon wieder geöffnet hat und wo noch etwas Geduld gefragt ist.

Affenberg Salem

Der Affenberg in Salem hat seine Türen bereits am 11. März wieder geöffnet und lockt die Besucher mit einer Neuerung: einem 250 Meter langen und bis zu zwölf Meter hohen Baumpfad – dem sogenannten Treewalk. Auf elf Hängebrücken und zwölf Plattformen sollen die Besucher die Möglichkeit erhalten, die Berberaffen in ihrem natürlichen Verhalten zu beobachten. Zu den Fütterungszeiten im Park erhalten die Besucher weitere Informationen zu den Affen und Störchen.

Der Park ist täglich mindestens von 10 Uhr bis 17 Uhr geöffnet, auch an Sonn- und Feiertagen. Der Treewalk kann bei schlechtem Wetter geschlossen sein.

Die Eintrittspreise betragen für Erwachsene 12,50 Euro, für Kinder zwischen fünf und 14 Jahren 8,50 Euro. Schüler und Studenten mit Ausweis zahlen 11,50 Euro, Kinder unter fünf Jahren kommen kostenlos in den Park. Inhaber der Bodensee-Card haben freien Eintritt. Der Treewalk kann ab sechs Jahren für fünf Euro pro Person optional zugebucht werden.

Blumeninsel Mainau

Zwar ist die Insel Mainau ganzjährig geöffnet, im Frühjahr lockt die Blumenpracht aber ganz besonders. Krokusse, Narzissen, Buschwindröschen und Kornelkirschen zeigen bereits jetzt ihre Farbenpracht. Vom 17. März bis zum 7. Mai findet im Palmenhaus zudem die Orchideenschau mit 3000 Pflanzen statt, bei der es auch einen Orchideenverkauf gibt.

Die Insel Mainau läutet den Frühling ein. | Bild: Achim Mende

Der Einlass für Tagesgäste ist täglich von 9 bis 17 Uhr, die Ticketkasse ist bis 16 Uhr geöffnet. Mainau-Jahreskarten-Inhaber kommen von 8 bis 17 Uhr auf das Gelände. Für alle Gäste ist der Aufenthalt bis Sonnenuntergang möglich.

Ab dem Wochenende gelten die Preise der Saison 2023, die rund zwei Euro teurer sind als in der vergangenen Saison. Damit zahlen Erwachsene in der Kategorie eins (von Donnerstag bis Sonntag) mit einem Online-Ticket 25,50 Euro, mit einem Vor-Ort-Ticket 28,50 Euro. In der Kategorie zwei (montags bis mittwochs) beträgt der Eintritt 24 Euro beziehungsweise 27 Euro. Schüler, Studenten und Auszubildende zahlen in der Kategorie eins zwischen 16 und 18 Euro, in der Kategorie zwei 15 beziehungsweise 17 Euro. Kinder bis einschließlich zwölf Jahre haben freien Eintritt, der Parkplatz kostet für Tagesgäste sechs Euro, Inhaber der Jahreskarte zahlen zwei Euro.

Pfahlbauten Unteruhldingen

Ab Samstag, 18. März, geht es auch an und in den Pfahlbauten in Unteruhldingen in die neue Saison. Zunächst öffnen die Bauten nur an den beiden März-Wochenenden, am 18. und 19. sowie am 25. und 26. März, jeweils von 10 bis 17 Uhr. Von April bis Oktober ist dann wieder täglich zwischen 10 und 18 Uhr geöffnet.

Das Pfahlbauten-Museum in Unteruhldingen öffnet nach der Winterpause zunächst nur am Wochenende. Ab April geht es dann richtig los. | Bild: Felix Kästle/dpa

Die Pfahlbauten sind das älteste archäologische Freilichtmuseum Deutschlands und nehmen die Besucher auf eine Zeitreise von über 10.000 Jahren mit. Auf Stegen über dem Wasser gelangen die Besucher in Dörfer aus der Stein- und Bronzezeit, die vergangene Abschnitte der Menschheitsgeschichte zeigen.

Der Eintritt kostet wie bereits in der vergangenen Saison für Erwachsene 12 Euro, für Kinder zwischen fünf und 15 Jahren 8 Euro sowie für Schüler und Studenten 11 Euro. Kinder unter fünf Jahren zahlen in Begleitung der Eltern nichts, ebenso wie Besitzer der Bodensee Card Plus.

Hirschgrund Zipline Area

Adrenalin und Nervenkitzel bietet die Hirschgrund Zipline Area im Schwarzwald. Sieben Bahnen mit 570 Metern Länge und 83 Metern Höhe bilden die längste Natur-Zipline Deutschlands und führen auf einem Rundweg über Steilhänge, Täler und Bäche durch das Kinzigtal. Eine Tour dauert rund zweieinhalb Stunden.

Ab Freitag, 17. März, ist die Zipline aus der Winterpause zurück. Strikte Öffnungszeiten gibt es laut den Betreibern nicht, das richtet sich den Angaben zufolge nach Nachfrage und Wetter. An welchem Tag die Bahn wie lange geöffnet hat, ist im Buchungskalender auf der Homepage der Zipline Area sichtbar.

Freizeit Von Bädern, Burgen und Brauereien: Beliebte Ausflugsziele in der Region Das könnte Sie auch interessieren

Montags bis freitags zahlen Erwachsene 56 Euro und Kinder und Jugendliche bis einschließlich 16 Jahren 47 Euro für ein Einzelticket. Am Wochenende sowie an Feiertagen betragen die Preise für Erwachsene 59 und für Kinder und Jugendliche 52 Euro.

Wild- und Freizeitpark Allensbach

In Allensbach ist der Wild- und Freizeitpark aus der Winterpause zurück. Damit haben wieder alle Attraktionen, wie der 27 Meter hohe Rutschenturm, die Riesenschaukel und die Wasserbahn „Nautic Jet“, geöffnet. In der Falknerei finden ebenfalls wieder täglich, bis auf montags außerhalb der Ferien in Baden-Württemberg, um 11 Uhr und 15 Uhr bei gutem Wetter Vorführungen statt.

Neben Bären, Murmeltieren und einer Flugshow der Falknerei können im Allensbacher Wild- und Freizeitpark auch Polarwölfe beobachtet werden. | Bild: Stefan Hilser

Daneben sind in der 75 Hektar großen Parkanlage unter anderem Bären, Wisente, Luchse und Wölfe sowie Steinwild und Murmeltiere zu sehen. Teilweise können die Tiere auch gestreichelt und gefüttert werden.

Der Park ist bis Mai täglich von 10 bis 18.30 Uhr geöffnet. Ab Mai öffnet der Park täglich bereits um 9 Uhr. Die Kasse schließt allerdings bereits um 17 Uhr. Die Ticketpreise sind im Vergleich zur vergangenen Saison um zwei Euro gestiegen. So zahlen Erwachsene nun 15 statt 13 Euro und Kinder zwischen drei und 14 Jahren 13 statt 11 Euro Eintritt. Schüler und Studenten zahlen 13,50 Euro. Ein Online-Kartenverkauf findet nicht statt. An der Kasse ist auch keine EC-Kartenzahlung möglich.

Bodensee-Schifffahrt

Ab April startet auch die Bodensee-Schifffahrt mit ihren Rundfahrten aus der Winterpause. Dann können Fahrgäste den Überlinger See ab Konstanz mit Blick auf Meersburg, die Blumeninsel Mainau, die Pfahlbauten Unteruhldingen, die Wallfahrtskirche Birnau und die Stadt Überlingen mit einer der längsten Promenaden des Bodensees erleben.

Die Bodensee-Schiffsbetriebe starten im April wieder in die Saison, zunächst noch mit einem ausgedünnten Fahrplan. | Bild: Bodensee-Schiffsbetriebe GmbH

Bereits ab dem 28. März starten die ersten Rundfahrten ab Lindau, ab April folgen Rundfahrten auch ab Konstanz und den übrigen Häfen. Laut den Stadtwerken Konstanz, Betreiber der Bodensee-Schifffahrt, sei der Ticketpreis um 70 Cent auf 12,80 Euro angehoben worden. Grund dafür seien die allgemein gestiegenen Preise wie Energiekosten, heißt es.

Conny-Land

Der Schweizer Freizeitpark Conny-Land in der Gemeinde Wäldi, zwischen Kreuzlingen und Frauenfeld, öffnet am 31. März wieder. Von Achterbahn über Wildwasserbahn, Hochseilbahn und Autoscooter bis hin zum Space-Shot-Tower sowie einem Laser-Tempel kommen Groß und Klein auf ihre Kosten. Wem das noch nicht genug ist, der kann mit Seelöwen frühstücken oder baden – eine Anmeldung ist nötig und nicht im Eintrittspreis inbegriffen.

Ab Ende März ist im Schweizer Conny-Land wieder einiges los. | Bild: Conny-Land

Das Conny-Land hat von 10 bis mindestens 18 Uhr geöffnet, zum Teil ist der Park montags und dienstags geschlossen. Erwachsene zahlen für ein Tagesticket in diesem Jahr 33 Schweizer Franken, Kinder zwischen vier und 14 Jahren 29 Franken. Kinder unter vier Jahren zahlen nichts. Ab 16.30 Uhr gibt es für 20 Franken den sogenannten Schnuppertarif. Parken kostet pauschal fünf Franken. An ihrem Geburtstag zahlen Kinder bis einschließlich 14 Jahren keinen Eintritt.

Nach Jahren ohne Preissteigerungen sah sich der Park in diesem Jahr gezwungen, die Preise um jeweils zwei Franken anzuheben. Die Gründe für die Preiserhöhungen seien Investitionen im sechsstelligen Bereich, neue Attraktionen wie ein Indoor-Erlebnis sowie eine Verdoppelung der Stromkosten im vergangenen Jahr, teilt der Park auf Nachfrage mit.

Europa-Park

Große Achterbahnen mit Nervenkitzel und Adrenalin erwarten die Besucher im Europa-Park in Rust, der am 25. März in die neue Saison startet. Dann ist der Park bis Ende September in der Sommersaison wieder täglich von 9 bis mindestens 18 Uhr geöffnet, einschließlich Attraktionen wie Atlantica SuperSplash, Fjord-Rafting oder Wasserachterbahn Poseidon. Außerdem sorgen vier Shows für Abwechslung.

Der Europa-Park hat aufgrund gestiegener Kosten seine Eintrittspreise um fünf Prozent angehoben. Die Saison geht im April los. | Bild: Philipp von Ditfurth/dpa

Für Erwachsene ab zwölf Jahren kostet der Eintritt in der Sommersaison zwischen 57,50 Euro und 65 Euro, Kinder zwischen vier und elf Jahren sowie Senioren ab 60 Jahren zahlen mindestens 49 Euro. Kinder unter vier Jahren zahlen keinen Eintritt. Damit sind die Ticketpreise im Vergleich zum Vorjahr um bis zu drei Euro angehoben worden. Neben den gestiegenen Energiekosten macht der Europa-Park auch die laufenden Großprojekte für den Anstieg um rund fünf Prozent verantwortlich.

Baumkronenweg Waldkirch

In Waldkirch beginnt beim Baumkronenweg die Sommersaison am 1. April. Neben einem Baumwipfelpfad auf bis zu 23 Metern Höhe durch den Schwarzwald, von dem aus Flora und Fauna aus allernächster Nähe beobachtet werden können, wird auch ein Barfuß- und Abenteuerpfad und Europas längste Röhrenrutsche mit 190 Metern geboten.

Der Baumkronenweg in Waldkirch ermöglicht es, den Wald aus einer anderen Perspektive zu erleben. | Bild: Baumkronenweg Waldkirch Erlebnis GmbH

Erwachsene zahlen für den Eintritt sieben, Schüler ab 16 Jahren sechs und Kinder zwischen fünf und 15 Jahren 5 Euro. Kinder unter fünf Jahren zahlen keinen Eintritt. Eltern und ihre Kinder zahlen jeweils 50 Cent weniger. Für die Riesenröhrenrutsche sind pro Person zwei Euro zu zahlen.

Vogelpark Steinen

Der große Natur- und Erlebnispark Vogelpark Steinen im Südschwarzwald öffnet ebenfalls am 1. April wieder. Täglich von 10 bis 17 Uhr (sonn- und feiertags sowie in den baden-württembergischen Sommerferien ist länger geöffnet), können Besucher vier Mal täglich Shows genießen. Um 11 und 15 Uhr gibt es Greifvogel-Flugshows mit Adlern, Falken und Eulen, außerdem zweimal täglich die Berberaffen-Fütterung (12 und 16 Uhr), die Kinder und Erwachsene im begehbaren Affenfreigehege hautnah erleben können. Daneben bietet der Park ein Vogelkundehaus, eine Sittich-Freiluftvoliere sowie ein Känguru-Freigehege.

Ab dem 1. April können Besucher im Vogelpark Steinen wieder die zweimal täglich stattfinden Flugshows genießen. | Bild: Vogelpark Steinen

Die Eintrittspreise sind identisch zum Vorjahr. So zahlen Erwachsene 19 Euro, Kinder zwischen vier und elf Jahre 10 Euro und Senioren ab 60 Jahren 17 Euro. Kinder bis einschließlich drei Jahren haben freien Eintritt, genau wie Kinder an ihrem Geburtstag bis elf Jahre. Beim Abendtarif ab 15.30 Uhr zahlen Erwachsene nur noch 10, Kinder 5 Euro. Parken ist für die Besucher kostenlos möglich.