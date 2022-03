Wenn Maria Paccione in den Spiegel schaute, sah sie nicht sich. Eine Anfang 30-Jährige, die sich attraktiv fühlen wollte, sondern eine alte Frau. „Und wenn ich mich bewegt habe, habe ich geschnauft wie eine Dampflock“, sagt Paccione – und spricht von der Zeit, als sie 130 Kilo auf die Waage brachte und sich nicht mehr wiedererkannte.

Probleme mit Adipositas, also starkem Übergewicht, begleiten sie schon ihr Leben lang. Es gibt Fotos von ihr, wo sie kaum wenige Monate alt „schon ein bummeliges Baby war“. Und es gab eine Zeit, wo sie mit neun Jahren an Keuchhusten erkrankte, Cortison nehmen musste – und wegen des Medikaments immer mehr aß, bis es zur Gewohnheit wurde. Auch als die Konstanzerin Paccione das Cortison längst abgesetzt hatte, bliebt das Essen ihre „Wohlfühloase“.

Wann spricht man von Adipositas Übergewicht wird über den Body Mass Index (BMI) dargestellt. Dieser ergibt sich aus dem Verhältnis des Körpergewichts (in Kilogramm) und der Körpergröße (in Metern) zum Quadrat. Nach der Einteilung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) gelten Menschen unter einem BMI von 18,5 als untergewichtig, in einem Bereich von 18,5 bis 24,9 als normalgewichtig – und ab einem BMI-Wert von 25,0 bis 29,9 als übergewichtig. Von Adipositas, also von starkem und krankhaftem Übergewicht, spricht man, sobald ein BMI von 30 überschritten wird.

„In der Schule wurde ich so extrem gemobbt und angegriffen. Verbal wie körperlich, und oft wegen meines Gewichts, dass Essen wieder meine Flucht war“, sagt Paccione.

Denn: „Wissen Sie für uns Italiener ist das so etwas Gemeinschaftliches, so etwas Schönes.“ Und genau dieses Gefühl – das Schöne – wollte sie behalten. Auch wenn sie dadurch dicker wurde. Und dicker.

In Deutschland gilt jeder Vierte als adipös

Paccione ist dabei auch kein Einzelfall: Weltweit haben sich die Fälle von Adipositas seit 1975 verdreifacht, schreibt die Weltgesundheitsorganisation (WHO). 13 Prozent der Weltbevölkerung gilt mittlerweile als fettleibig. In Deutschland sind nach Angaben des Robert-Koch-Instituts etwa ein Viertel aller Erwachsenen adipös.

Sie bringen also bei einer Körpergröße von 1,70 Meter mehr als 90 – oft sogar mehr als 100 Kilo auf die Waage, sagt Stefan Kaiser, Leiter des Adipositaszentrums Bodensee, wo im Durschnitt rund 100 Operationen im Jahr zur Behandlung von Adipositas durchgeführt werden.

Das Risiko mit dem Übergewicht

Denn: Für Betroffene stellt Adipositas dabei ein Risiko in jeder Hinsicht dar: Fettleibige Menschen leiden öfter unter Herzkreislaufproblemen, Bluthochdruck oder Schlafapnoe. Sie haben ein hohes Risiko für Diabetes, Herzinfarkt, Schlaganfall, Arthrose – und ihre Lebenserwartung reduziert sich entscheidend.

Paccione war das bewusst. Um abzunehmen, gab es eine Diät nach der anderen. Die erste: Da war sie gerade einmal zehn Jahre alt. „Damals musste ich Fetzis zählen.“ Fetzis, das waren Punkte – ähnlich wie bei Weight Watchers. Paccione erhielt damals eine bestimmte Anzahl von Fetzi-Punkten, die sie täglich in Form von Lebensmitteln verspeisen durfte. Als Jugendliche folgten die Abnehmshakes –, doch nichts half.

Zwei Schicksalsschläge

Im Gegenteil: Sie nahm immer mehr zu. Zwei Schicksalsschläge hinterließen auch tiefe Spuren in Körper. Und Seele. Denn: Pacciones Bruder sollte schwer erkranken und von Konstanz in ein Spezialkrankenhaus nach Hannover verlegt werden, während dessen Sohn zeitgleich in Konstanz um sein Leben und gegen einen Hirntumor kämpfte.

„Als Familie haben wir uns damals aufgeteilt. Meine Mutter war bei meinem Bruder in Hannover, der auf eine Lungentransplantation gewartet hat. Und meine Schwägerin bei meinem Neffen in Konstanz. Und ich? Ich war überall.“

„Ich musste ja irgendwie funktionieren“

Weil Paccione so unendlich viel gearbeitet hat, um die finanzielle Last der Familie mit zu stemmen. Und weil sie genug Überstunden anhäufen und wieder abbauen wollte, um gelegentlich ein verlängertes Wochenende in Hannover zu verbringen und ihrem Bruder beizustehen – aß sie nur noch. „Ich musste ja irgendwie funktionieren.“ Erst recht, als ihr Bruder – und auch ihr Neffe – gestorben waren.

Paccione war da gerade 28 Jahre alt. Das war die Zeit, als sie „aufging“ und sich fühlte wie eine alte Frau: „Als ich vor dem Spiegel stand und nicht mochte, was ich sah.“ Mit Diäten hatte sie eigentlich abgeschlossen – und das Thema Operation sollte sie auch noch eine Weile beschäftigen. Doch von ihrem Hausarzt angestupst, landete sie bald tatsächlich bei Kaiser in der Sprechstunde.

Bevor eine OP überhaupt in Frage kommt, durchlaufen die Patienten am Adipositaszentrum ohnehin erst einmal ein ganzes Paket an Maßnahmen. Um das Übergewicht zu bekämpfen. Und auch, um sich auf die OP vorzubereiten. So erhalten sie Ernährungs- Sport-, Verhaltens- und Psychotherapie, müssen ein Ernährungstagebuch führen und können sich einer Selbsthilfegruppe von Patienten und Operierten anschließen.

Erfolgsaussichten und Risiken?

Nach etwa einem halben Jahr wird evaluiert. Kommt eine OP in Betracht? „Für die meisten Patienten ist sie die einzige Option“, sagt Kaiser. Denn: Je mehr ein Mensch auf die Waage bringe, desto geringer die Erfolgsaussichten durch eine Ernährungsumstellung und Bewegung.

Nur: Wie sieht es mit dem Risiko der OP aus? So einfach lässt sich die Frage nicht beantworten. Kaiser holt aus und spricht – erst einmal – vom Sterberisiko der Übergewichtigen: „Wir sehen aus den Statistiken, dass ein Patient mit einem BMI von 40 – innerhalb von zehn Jahren – ein Sterberisiko von 15 Prozent hat. Das Übergewicht selbst hat also schon eine erhebliche Sterblichkeit.“

Ganz besonders gegenüber der OP, bei der nur 0,1 Prozent aller Operierten versterben würden, sagt Kaiser: „Es ist eigentlich interessant, dass die Zahl so gering ist.“

Paccione entschied sich für eine Magenbypass-OP– also eine Umleitung des Magens direkt zum Dünndarm. Fast ebenso oft werde am Adipositaszentrum aber auch ein Schlauchmagen gelegt, sagt Kaiser.

Dabei werde rund 90 Prozent des Magens entfernt, sodass nur noch ein schlauchförmiger Rest übrig bleibt. Interessanter Nebeneffekt: Weil im Magen auch die Hungerhormone gebildet werden, falle es den Patienten oft einfacher, nicht mehr so viel zu essen. Denn: „Wenn wir 90 Prozent des Magens entfernen, entfernen wir auch 90 Prozent der Hungerhormone“, sagt Kaiser.

„Es ist irgendwo noch ein Tabu“

So gut die Effekte einer Magen-Verkleinerung sein können, so selten sprechen Menschen öffentlich darüber. „Es ist irgendwo noch ein Tabu“, sagt Paccione. Und auch Stefan Kaiser weiß: „Fast jeder Patient, der zu uns in die Sprechstunde kommt, muss erst einmal weinen.“ Es fließen Tränen. Manchmal auch minutenlang.

Denn: „Wir sind häufig die Ersten, die sie nicht verurteilen. Die nicht sagen, es fehlt dir an Willen oder Disziplin zum Abnehmen. Weil wir wissen, dass eine Diät bei so starkem Übergewicht überhaupt nicht mehr funktioniert.“

Und weil Kaiser weiß, dass Adipositas ganz unterschiedliche Ursachen hat – für die Betroffene meist gar nichts können. Denn: Die Krankheit kann genetische Ursachen haben. „Es kann aber auch sein, dass in der Familie, besonders in der Kindheit, falsch gegessen wurde.“

Oft spielen auch erlebte Traumata eine Rolle. „Es ist gar nicht selten, dass Patienten in der Kindheit Gewalt oder Missbrauch erlebt haben und sich unterbewusst einen Panzer angefressen haben. Ich bin selbst überrascht, wie häufig das bei uns Thema ist.“ Und dann gebe es noch Patienten, die schlichtweg kein Sättigungsgefühl hätten. Und darum essen – und essen.

Maria Paccione wiegt heute um die 81 Kilo. | Bild: Maria Paccione

Paccione hat mittlerweile gut fünfzig Kilo abgenommen. Zehn direkt vor der OP – „da wurden wir angehalten, zwei Wochen zu fassten, um die Leber zu verkleinern, wie so eine Art Entgiftung.“ Zehn Kilo in den ersten sechs Tagen nach der OP. Und noch einmal dreißig im ersten Jahr. Die 34-Jährige wirkt mit ihren 81 Kilo glücklich und sagt: „Wenn ich in den Spiegel schaue, denke ich Wow.“