Ehrenamtlich kümmert sich ein Verein, der vorwiegend aus Soldaten und Reservisten der Bundeswehr besteht, um die alten Helfer in Afghanistan. Lange drängte das Patenschaftsnetzwerk die Bundesregierung zum Handeln – vergebens. Die Fluchthelfer in Uniform tun alles, um den Ortskräften beizustehen. Einer von ihnen ist Lucas Wehner.

Lucas Wehner verbringt gerade viel Zeit vor allem am Telefon. Von Schwarzwald-Kurörtchen Bad Liebenzell aus sondiert er die Sicherheitslage am Flughafen Kabul, hält den Kontakt zu den Ortskräften in Afghanistans Hauptstadt und berät besorgte