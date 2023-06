Torture Ship auf dem Bodensee

Wenn am Bodenseeufer Passagiere in Lack und Leder zu sehen sind, dann ist klar: Das Torture Ship legt wieder ab. Das Schiff ist nicht nur bei Fetisch-Freunden Kult, sondern auch bei Bürgern beliebt. Jedes Jahr versammeln sich zahlreiche Schaulustige an den Uferpromenaden, um die Partygäste und ihre Outfits zu bejubeln.

Fotos vom Boarding des Torture Ship in Friedrichshafen. | Bild: Simon Conrads

In Konstanz legt das Sadomaso-Schiff dann einen Zwischenstopp ein. Neue Gäste steigen zu, das Spektakel drumherum ist das gleiche. Auch in diesem Jahr boten die Partygäste den Schaulustigen eine regelrechte Show.

Neben dem Torture Ship war auch noch ein zweites Party-Schiff auf dem Bodensee unterwegs. Die Kleidung mag zwar alltäglicher sein, die Stimmung auf der sechsten Shuffle-Boat-Party war dennoch großartig. Knapp 500 Gäste feiern auf dem Motorschiff „Schwaben“.

Kreis Konstanz

Bei den Reichenauer Gemüsegärtnern hatte sich am Samstag prominenter Besuch angekündigt: Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) schaute vorbei. Da musste es natürlich auch Kostproben geben.

Cem Özdemir besucht Konstanz | Bild: Bäuerlein, Ulrike

In Singen wurde am Wochenende Stadtfest gefeiert. Tausende Besucher strömten trotz Hitze in die Innenstadt. Die besten Bilder vom Fest finden Sie hier.

Auch beim Stockacher Stadtfest Schweizer Feiertag wurde ausgelassen gefeiert. Am Freitagabend sorgen Papis Pumpels für Stimmung. Am Samstag war bei dem Straßenfest einiges geboten, am Abend wurde viel getanzt.

Bild: Siegfried Kempter

In Bodmann-Ludwigshafen wurde Bürgermeister Matthias Weckbach verabschiedet. Vereine, Gemeinde und andere dankten ihm für seine Arbeit. Hier sind die schönsten Fotos von Weckbach, seiner Familie, Gästen, Kollegen und seinem Team.

Schwarzwald

In Bad Dürrheim und Donaueschingen wurde es sportlich. Hier wurde die Deutsche Rad-Meisterschaft ausgetragen. Die Veranstaltung lockte die Elite des Profi-Radsports in den Schwarzwald.

Bild: Ralf Schäuble

Hochrhein

In Waldshut-Tiengen fand am Wochenende der Traditionstag statt. Vereine präsentierten sich und boten Aktivitäten und Spiele für Kinder an. Hier sind die besten Bilder.

Bild: Anna-Lena Lauber

Bad Säckingen feierte 450 Jahre Holzbrücke und 50 Jahre Brückenfest. Die Unterhaltungsangebote lockten Tausende Besucher ins Zentrum der Trompeterstadt. Die Bilder davon finden Sie hier.