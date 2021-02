Katastrophenschutz Nur für Abonnenten vor 57 Minuten

Vom Politiker zum „Partyschreck“: Armin Schuster spricht über seine neue Arbeit als oberster Bevölkerungsschützer Deutschlands

Armin Schuster vertrat seinen Wahlkreis Lörrach elf Jahre im Bundestag. Seit drei Monaten hat er im Bundesamt für Bevölkerungsschutz den Hut auf. Dem SÜDKURIER verrät er, warum er nicht der „Bundesmarshall“ von Horst Seehofer sein will, warum es ihm schwerfällt seinen „Twitter-Finger“ still zu halten und was wir uns bei den Schweizern abgucken können.