Nicht nur im fernen Wien kam es kürzlich zu brisanten Hausdurchsuchungen, die das Potenzial haben, ein Land in seinen Grundfesten zu erschüttern, sondern auch im nahen Kanton Schaffhausen.

Wie am Mittwoch bekannt wurde, hat die Staatsanwaltschaft Schaffhausen bereits am 22. September gegen die beiden deutschen Leiter eines Alters- und Pflegeheims am Stadtrand von Schaffhausen ein Strafverfahren unter anderem „wegen Delikten gegen Leib und Leben“ eröffnet sowie an ihren Wohn- und Geschäftsräumen in Schaffhausen Hausdurchsuchungen durchgeführt und mögliche Beweise beschlagnahmt. Im Raum stehen unterlassene Hilfeleistung, Körperverletzung, Urkundenfälschung und Betrug.

Ex-Pflegeleiterin am Wohnort festgenommen

Die Polizei hat zudem die frühere Pflegeleiterin und diplomierte Pflegefachfrau am selben Tag an ihrem Wohnort festgenommen. Ihr Lebensgefährte, eigenen Angaben zufolge seit 2013 Geschäftsführer des Heims, laut Handelsregister seit 2018 nur Prokurist, ist auf freiem Fuß. Das Paar stammt laut SÜDKURIER-Recherchen aus Süddeutschland. Beide sind deutsche Staatsbürger, wie die Staatsanwaltschaft Schaffhausen auf Anfrage bestätigte.

Die Stadt Schaffhausen erlebt ein seltenes Politikum im Zuge einer handfesten Affäre, sollten sich die Vorwürfe bewahrheiten. | Bild: Eberhard von Nellenburg (Commonswiki)

Das Zwangsmaßnahmengericht des Kantons Schaffhausen hat gegen die inhaftierte Ex-Pflegeleiterin Untersuchungshaft angeordnet, weil Verdunkelungsgefahr bei der Beschuldigten bestehe, sie könnte etwa Beweise beiseite schaffen, Zeugen beeinflussen oder Absprachen tätigen, wie Staatsanwalt Peter Sticher dem SÜDKURIER sagte. Doch was ging in der „Villa Wahnsinn“, wie ehemalige Mitarbeiterinnen das Pflegeheim nannten, vor sich, das solche rigiden Maßnahmen notwendig machte?

Ex-Mitarbeiter schildern haarsträubende Missstände

Seit dem Jahr 2017 gab es gegen das kleine, private Pflegeheim immer wieder Beschwerden von Angestellten, Bewohnern und deren Angehörigen. Schon vor vier Jahren demonstrierten Gewerkschafter vor dem Anwesen mit Schwimmbad und Wintergarten gegen die Arbeitsbedingungen und zeigten der Heimleitung eine symbolische rote Karte. Trotz der wiederholten Beschwerden nahmen die Schaffhauser Behörden das Heim im Januar 2019 in die kantonale Pflegeheimliste auf, womit der Kanton dem Heim Bewohner offiziell zuweisen konnte.

Im Frühjahr 2021 wurde es vier ehemaligen Pflegerinnen zu viel und sie schilderten der Schaffhauser Wochenzeitung „AZ“ aus Sorge um die Heimbewohner die mutmaßlichen Missstände. Ihre Erzählungen seien laut AZ glaubwürdig, übereinstimmend und würden auch zu Dokumenten passen, die der Zeitung vorliegen.

Wundgelegen bis auf die Knochen?

Demnach soll der wirtschaftliche Leiter des Heims zwei Pflegerinnen mehrmals angewiesen haben, nicht sofort zu reagieren, wenn ein Bewohner die Notfallklingel betätigt hat, sondern sie etwas warten zu lassen. Eine frühere Mitarbeiterin erinnert sich laut AZ an eine bettlägerige Bewohnerin, die nicht oft genug umgelagert worden sei, weshalb es zu einer wundgelegenen Stelle gekommen sei, bei der man bis auf ihre Knochen gesehen habe. Laut einer Fachkraft sei dies auf einen Pflegefehler zurückzuführen und hätte zu einer lebensgefährlichen Blutvergiftung führen können. Dennoch habe die damalige Pflegeleiterin keinen Arzt gerufen, obwohl eine Pflegerin darauf gedrängt hätte.

Ein Pfleger eines Altenheims schiebt eine Bewohnerin mit einem Rollstuhl. Das Symbolbild wurde im Januar 2020 in Böblingen aufgenommen. | Bild: DPA/Tom Weller

Als schlimmste Zeit beschreiben zwei ehemalige Mitarbeiterinnen die Sterbephase einer Bewohnerin, die der höchsten Pflegestufe zugeteilt gewesen sein soll, was dem Pflegeheim hohe Zahlungen der Krankenkasse gebracht hätte. Irgendwann sei klar geworden, dass sich der Zustand der betagten Frau nicht mehr bessern würde. Beide nun Beschuldigten sollen dabei klar kommuniziert haben, dass die Bewohnerin nicht sterben dürfe, weil sonst eine Menge Geld fehlen würde.

Bewusster Verzicht auf Arzt bei Sterbender?

Erneut drängten die Pflegerinnen laut eigenen Angaben darauf, einen Arzt zu rufen, doch die damalige Pflegeleiterin soll das mit den Worten abgelehnt haben, dass ein Arzt Morphium verordnen würde und die Bewohnerin dadurch früher sterbe. In einer solchen Situation sei es üblich, das sehr starke Schmerzmittel Morphium zu verordnen, sagt eine Fachkraft gegenüber der Schaffhauser AZ. Morphium löse den Tod nicht aus, könne ihn aber früher herbeiführen und das Leid von Sterbenden mildern.

Beide Pflegerinnen erzählten, dass sie sich kaum getraut hätten, nach ihrer Schicht nach Hause zu gehen und die sterbende Bewohnerin der damaligen Pflegeleiterin für die Nachtschicht zu überlassen, die in dieser Zeit mehrmals, auch im Dienst, betrunken gewesen sein soll. Nach dem Tod der Frau verließen beide Mitarbeiterinnen das Pflegeheim und verfassten ausführliche Meldungen an das Gesundheitsamt des Kantons Schaffhausen, die der AZ vorliegen.

Hungrig ins Bett und dahinvegetieren

Ehemalige Mitarbeiter waren schon im April überzeugt, dass das Pflegeheim finanzielle Probleme gehabt habe. Gehälter sollen laut Mitarbeitern nicht oder zu spät bezahlt und bei Hygiene- und Lebensmitteln gespart worden sein. Bewohner des Heims seien manchmal hungrig ins Bett geschickt worden, erzählt eine frühere Pflegerin der AZ. Auch für die Aktivierung der betagten Menschen sei viel zu wenig unternommen worden, sie sollen vor sich hinvegetiert haben.

Ein Pflegeheimbewohner hält sich am Griff eines Bettes fest. Das Symbolbild wurde 2019 in einem Altenheim in Deutschland aufgenommen. | Bild: DPA/Jana Bauch

Dabei habe der wirtschaftliche Leiter des Heims potenziellen Kunden und deren Angehörigen gerne den Garten der Villa, das große Wohnzimmer, den Wintergarten und das Schwimmbad gezeigt. Doch im Alltag hätten sich die Bewohner meist in ihren Einzelzimmern aufgehalten, das Essen im Wintergarten eingenommen, in dem es im Sommer viel zu heiß und im Winter viel zu kalt gewesen sei – manchmal in Jacken und Decken gehüllt. Das große Wohnzimmer und das Schwimmbad seien für die Heimleitung reserviert gewesen. Das Paar soll seine privaten Wohnräume in der Villa gehabt haben.

Krankenkasse betrogen?

Auf die Frage einer Pflegerin, warum die Bewohner nicht auch einmal in das Schwimmbad dürften, soll der Geschäftsführer geantwortet haben: „Sicher nicht, die sind ja alle inkontinent.“ Einen bettlägerigen Bewohner traf eine Pflegerin laut eigenen Angaben mehrmals verstuhlt in verschmierten Laken an, obwohl ihr bei der Übergabe gesagt worden sei, der Mann sei gerade erst frisch gemacht worden.

Schwer wiegt auch der Vorwurf aller vier ehemaligen Mitarbeiterinnen, dass die Pflegedokumentation für die Abrechnung mit der Krankenkasse manipuliert worden sei. Wenn bei einem Bewohner die Pflegezeit am Abend noch nicht ausgeschöpft gewesen sei, habe die Nachschicht per Anweisung Pflegeaktivitäten erfinden müssen. So habe eine Pflegerin beispielsweise dokumentieren müssen, sie hätte einem Bewohner beim Toilettengang geholfen, obwohl er selbstständig aufs Klo gegangen sei. Das Ziel sei eine hohe Einstufung der Bewohner gewesen, um möglichst viel Geld von den Krankenkassen zu erhalten, so der Vorwurf der Ex-Mitarbeiterinnen.

„Perfide Unterstellungen“

Der SÜDKURIER hat mehrfach telefonisch und per E-Mail versucht, Kontakt mit den beiden Beschuldigten aufzunehmen – ohne Erfolg. Ein Schaffhauser Anwalt, der den Heimleiter früher vertreten haben soll, gab am Telefon an, der falsche Ansprechpartner für eine Stellungnahme zu sein. Mehr wollte er nicht zu dem Fall sagen.

Das Pflegeheim am Stadtrand von Schaffhausen, wo sich die Missstände zugetragen haben sollen. | Bild: Peter Pfister

Im April hatte der Heimleiter gegenüber der Schaffhauser AZ die bereits damals geäußerten Vorwürfe schriftlich als „perfide Unterstellungen“ und „haltlos“ zurückgewiesen. Das Pflegeheim sei regelmäßig vom Schaffhauser Gesundheitsamt kontrolliert worden, antwortete er damals. „Insgesamt haben wir immer die Vorgaben bestens erfüllt. Und wenn es mal Verbesserungspotenzial gab, so haben wir die Anliegen immer sofort aufgenommen und umgesetzt. Wir pflegen in unserem Haus seit Jahren eine offene, transparente Kommunikations- und Fehlerkultur“, schrieb der Heimleiter damals.

Verletzten Behörden ihre Aufsichtspflicht?

Das Gesundheitsamt des Kantons Schaffhausen, das die massiven Vorwürfe zum Teil seit Jahren gekannt haben soll, dürfte dem Pflegeheim und seinen beiden Leitern jedoch die Stange gehalten und den Ex-Mitarbeiterinnen laut deren Angaben wenig Glauben geschenkt haben. Auf SÜDKURIER-Anfrage sagt die Leiterin des kantonalen Gesundheitsamts Anna Sax: „Es läuft eine externe Untersuchung und ich darf und will nichts dazu sagen.“ Eine Maßnahme, die auf das Gesundheitsamt zurückgehen soll: Die nun in Untersuchungshaft sitzende Frau soll Anfang des Jahres 2021 von einer neuen diplomierten Pflegefachfrau in ihrer Funktion als Pflegeleiterin abgelöst worden sein.

Anna Sax, Leiterin des kantonalen Gesundheitsamts Schaffhausen | Bild: Personaldienst der Stadt Schaffhausen

Im September überschlagen sich dann die Ereignisse in der „Villa Wahnsinn“: Am 8. September ist das Pflegeheim zahlungsunfähig, ein Konkursverfahren wird eröffnet. Zwei Tage später müssen sechs verunsicherte Heimbewohner für den Umzug fertig gemacht und gleichzeitig weiterhin gepflegt werden. Ein Bewohner weiß laut Schaffhauser AZ bis zum Abend nicht, wo er künftig leben wird, weil eine Zusage kurzfristig zurückgezogen wurde. Verzweiflung und Unsicherheit sollen sich breitgemacht haben. Der Mann sei die ersten Tage im Schaffhauser Kantonsspital untergekommen, bis ein Pflegeplatz gefunden werden konnte. Ein Vertreter des Gesundheitsamts soll erst am Abend kurz vor Dienstschluss vorbeigeschaut haben.

„Die Tränen flossen in Strömen“

Für die Bewohner und Mitarbeiter, die zum Zeitpunkt der Schließung am 10. September ihr August-Gehalt noch nicht erhalten haben, trägt das Schaffhauser Gesundheitsamt eine Mitschuld an dem Scherbenhaufen. „Dieser sogenannte Geschäftsführer, der vom kantonalen Gesundheitsamt noch gedeckt wurde, weiß gar nicht, was er für einen seelischen und emotionalen Schaden bei den Betroffenen und ihren Angehörigen angerichtet hat. Der letzte Freitag, an dem wir uns trennen mussten, war sehr traurig und emotional. Die Tränen flossen in Strömen“, sagte der knapp 70-jährige Bewohner Armin Schmidlin der Schaffhauser AZ.

Mitarbeiter zeigten die mutmaßlichen Missstände bei den zuständigen Behörden an, passiert sein soll jedoch zunächst wenig. Das Symbolbild wurde im Juni 2021 in Deutschland aufgenommen. | Bild: DPA/Patrick Pleul

Er habe laut eigenen Angaben bereits im Jahr 2018 dem damaligen Sozialreferenten der Stadt Schaffhausen von den Zuständen berichtet, aber nie mehr etwas gehört. „Angeblich wurden dem Heimleiter Auflagen gemacht, die er aber nie umsetzte. Kontrolliert hat das niemand. Hat das Gesundheitsamt geschlafen?“, fragt Schmidlin und spricht von einem Skandal.

Versäumnis durch Anklagebehörde? Hätte nicht auch die Staatsanwaltschaft Schaffhausen den schweren Vorwürfen nachgehen müssen? Staatsanwalt Peter Sticher sagt dem SÜDKURIER, dass bis vor kurzem keine strafrechtlichen Vorwürfe geäußert worden seien. „Es ging um Hygiene, zu spät bezahlte Löhne und darum, wie mit den Bewohnern umgegangen wird.



Am 18. September ging eine ehemalige Pflegerin zur Polizei und zeigte ganz klare strafbare Handlungen an. Wir haben binnen vier Tagen gehandelt, die Aktion fand am 22. September statt“, sagt der Staatsanwalt und meint damit die Hausdurchsuchungen und die Festnahme der Ex-Pflegeleiterin.



Sieben Tage später eröffnet das Kantonsgericht Schaffhausen ein Konkursverfahren über das Vermögen der Frau, die Besitzerin und Betreiberin des Pflegeheims war.

Die Stadt Schaffhausen am Rhein | Bild: Joachim Kohler

Regierung leitet Untersuchung ein

Am Dienstag gab die Schaffhauser Kantonsregierung bekannt, eine unabhängige Untersuchung einzuleiten: „Die Regierung erachtet es als angezeigt, den Umgang mit den eingegangenen

Beschwerden, die Bewilligungserteilung, die Aufnahme auf die Heimliste, die Arbeitsbedingungen der Angestellten und die Aufsicht über die finanzielle Situation (…) von einer unabhängigen Stelle untersuchen zu lassen.“ Wer die Untersuchung durchführen soll, ist noch nicht bekannt.

Zürcher Staatsanwältin ermittelt

Einen Hinweis, dass auch eine mögliche Aufsichtspflichtverletzung durch das Schaffhauser Gesundheitsamt untersucht werden dürfte, gibt auch das parallel laufende außerkantonale Strafverfahren: Der Regierungsrat hat auf Antrag der Staatsanwaltschaft Schaffhausen eine außerordentliche Staatsanwältin aus dem Kanton Zürich zur Führung der eingeleiteten Strafverfahren ernannt.

Damit soll von vornherein auch nur der Anschein von Befangenheit vermieden werden. „Weil es noch unklar ist, welche Kreise diese Geschichte noch ziehen kann“, sagt Staatsanwalt Peter Sticher dem SÜDKURIER. Für alle Beteiligten gilt die Unschuldsvermutung.