Im Tuning- und Poser-Hotspot Singen ist es am Wochenende aufgrund des neuen Verbots der Stadt gegen Szenetreffen und des großen Aufgebots der Behörden weitgehend ruhig geblieben. Allerdings hat die Polizei vier illegale Straßenrennen registriert, die sich auf Autobahnen im Landkreis Konstanz bzw. im Konstanzer Stadtgebiet abgespielt haben sollen.

Das erste von insgesamt vier verbotenen Straßenrennen am Wochenende fand am Freitag gegen 23 Uhr beim Autobahnkreuz Engen statt. Zwei hochmotorisierte BMWs lieferten sich auf mehreren Kilometern in Fahrtrichtung Stuttgart ein verbotenes