Corona Nur für Abonnenten vor 1 Stunde

Viele Schnelltests, mehr PCR-Tests: Finden wir so automatisch mehr Fälle und verzerren die Inzidenzwerte?

Die Annahme liegt nahe: Es wird mehr auf Corona getestet, auch mit Schnelltests, also findet man auch mehr positive Fälle. Das würde den Inzidenzwert, an dem sich viele Infektionsschutzmaßnahmen orientieren, in Frage stellen. Aber so einfach ist es nicht. Ein Faktencheck.