In Schweden läuft alles viel besser, ohne Lockdown. Warum machen wir das nicht so?

Schweden hat als Reaktion auf die Pandemie einen Sonderweg eingeschlagen und keinen Lockdown verhängt. Bis heute haben Geschäfte, Schulen, Kitas, Restaurants unter Abstandsregelungen geöffnet. Staatsvirologe Anders Tegnells Einschätzung der Lage ist im eigenen Land teils umstritten. Fragt man die Deutschen, die am Wochenende demonstrierten, fällt ihr Urteil aber wahrscheinlich positiv aus.

Obwohl in Schweden inzwischen mehr als 3.529 Menschen an den Folgen des Coronavirus gestorben sind. Im Schnitt kommen dort etwa 33,8 Tote auf 100.000 Einwohner. In Deutschland sterben etwa neun Menschen an dem Virus – gerechnet auf 100.000 Menschen (Stand 14. Mai 2020).

Wer trotzdem nach ähnlichen Forderungen lechzt, sollte genau hinsehen. Der schwedische Sonderweg ist möglich, weil nur 10 Millionen Einwohner auf 450.000 Quadratkilometer kommen. In Deutschland leben 83 Millionen Menschen auf 360.000 Quadratkilometern. Die laxen Einschränkungen einfach übertragen – nach Meinung vieler Virologen wäre das ein fataler Fehler.

Wie kann die Politik uns einfach so unserer Freiheiten berauben?

Um die Artikel des Grundgesetzes zu verändern, braucht das Parlament mindestens eine Zwei-Drittel-Mehrheit. Einige Artikel sind sogar unveränderbar. Diese Hürden schützen vor Missbrauch. In Zeiten der Corona-Krise kann es nach Auffassung der Politik aber Ausnahmesituationen geben, in denen die Bürgerrechte teilweise und nur über einen bestimmten Zeitraum eingeschränkt werden dürfen. Diese Möglichkeit bietet das deutsche Infektionsschutzgesetz.

Wie weit die Einschränkungen gehen dürfen, ist nicht explizit festgelegt. Aber die Maßnahmen müssen verhältnismäßig sein – also in Anbetracht der Bedrohungslage nicht zu locker und nicht zu streng. Ob die Beschränkungen von Bund und Ländern zu weit gehen, entscheiden die Verwaltungsgerichte der Länder und das Bundesverfassungsgericht. Es gab bereits zahlreiche Entscheidungen zu den Corona-Verordnungen – oft wurde ihre Rechtmäßigkeit bestätigt, teilweise waren die Beschwerden jedoch auch erfolgreich.

Warum ändern Virologen dauernd ihre Meinung?

„Es ist eine dynamische Lage.“ Diesen Satz hört man seit dem Ausbruch des Corona-Virus sehr oft. Er klingt abgedroschen, aber die Aussage hat seine Berechtigung. Denn die Pandemie und die Erkenntnisse zum Virus verändern sich tatsächlich von Tag zu Tag. Deshalb sind Anpassungen an die Gesamtsituation immer wieder notwendig.

Kein Mediziner der Welt kann genau vorhersagen, wie sich die Ausbreitung entwickelt, ob das Virus mutiert und wie viele Menschen sterben werden. Genau deshalb lebt die Wissenschaft davon Thesen aufzustellen. Danach werden sie überprüft. Manche bewahrheiten sich, manche nicht. Daher ist es legitim falsch zu liegen, Aussagen zu revidieren und umzudenken.

Warum hatten wir nicht von Beginn an Maskenpflicht?

Experten sind sich nicht einig. Einige glauben, dass die Bundesregierung zu Beginn tatsächlich nicht wusste, wie gut Masken bei der Eindämmung der Pandemie helfen. Professor Werner Gleißner, Experte für Krisenkommunikation, glaubt jedoch, dass die Aussage von Angela Merkel, die Masken seien Virenschleudern, eine kalkulierte Notlüge war.

Corona-Krise „Kalkulierte Notlüge“: Experte für Krisenkommunikation bewertet die Corona-Politik Das könnte Sie auch interessieren

Der Grund ist ernüchternd: Es gab und gibt zu wenig Masken, um alle Menschen damit zu versorgen. Damit der Normalbürger FFP2- und FFP3-Masken nicht hortet und damit eine Krise in den Krankenhäusern auslöst, habe man diese Notlüge wahrscheinlich in Kauf genommen. Ein Fehler? Vielleicht. Verschwörungstheoretiker haben seitdem zumindest viel in der Hand, um mit ihren halbwahren Argumenten zu werben.

Die Corona-Krise entwickelt sich zu einer Wirtschaftskrise. Wer soll das bezahlen?

Die schwarze Null galt unter Kritikern immer als Selbstzweck, der Investitionen ins Bildungs- und Sozialsystem verhindert. Heute erweisen sich die Rücklagen als Defibrillator der Wirtschaft. Aber: Rücklagen allein reichen nicht, um die Milliardeninvestitionen zu kompensieren. Die Linke wünscht sich solidarische Umverteilung von oben nach unten. Die Reichen sollen einen Teil Ihres Vermögens abgeben, um die ärmsten zu stützen. Die Liberalen und Teile der CDU/CSU hingegen plädieren für Steuererleichterungen, um die Wirtschaft anzukurbeln. Welcher Vorschlag sich durchsetzen wird, bleibt abzuwarten.

Wirtschaft Chef der Steuergewerkschaft zu Milliardenhilfen wegen Corona: „Wir zahlen dann nur noch Schulden“ Das könnte Sie auch interessieren

Aber Fakt ist: Es muss etwas passieren. Denn Finanzminister Olaf Scholz (SPD) verkündete vor kurzem, dass die Steuereinnahmen 2020 um fast 100 Milliarden Euro niedriger ausfallen als erwartet. Und bis zum Jahr 2024 erwarten viele Experten ein Einnahmeminus von insgesamt 315,9 Milliarden Euro. Der Grund: die wirtschaftlichen Folgen des Corona-Virus.

Die politische Debatte ist tot. Warum darf ich meine Meinung nicht mehr sagen?

Die politische Debatte ist nicht tot. Wahrscheinlich gab es in der deutschen Politik seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs nicht ein Thema, das den Diskurs so sehr bestimmte. Und auch wenn für einige Wochen politische Debatten am Stammtisch ausfallen müssen, heißt das noch lange nicht, dass nicht auf anderen Wegen miteinander diskutiert werden könnte. Das Internet ist voll von Kommentaren, Posts, Links. Medien berichten, Redakteure äußern in gekennzeichneten Beiträgen ihre Meinung. Dinge zu hinterfragen, ist wichtig. Es ist nicht nur erlaubt, sondern auch notwendig – mit Fakten.

An Covid-19 sterben nur Alte, die sowieso in Kürze gestorben wären.

Nicht ganz falsch. Bislang gibt es in Baden-Württemberg insgesamt zwei Todesfälle unter dreißig Jahren, bei denen das Coronavirus nachgewiesen wurde. Im Alter zwischen 30 und 39-Jährigen starben bislang vier Menschen. Zwischen 40 und 49 Jahren waren es 13, bei den 50 bis 59-Jährigen 43, bei der nächsthöheren Altersgruppe 140, dann 372 und bei den Menschen mit über 80 Jahren insgesamt 1.055 (Stand: 14. Mai).

Konstanz Zwischen Sorge um Grundrechte und Verschwörungstheorie: Rund 100 Menschen demonstrierten auf der Marktstätte Das könnte Sie auch interessieren

Nur weil Menschen alt sind, heißt das aber noch lange nicht, dass sie auch schon in Kürze gestorben wären. Journalisten des Norddeutschen Rundfunks fanden in einer Analyse heraus, dass Männer im Schnitt noch 10,7 und Frauen 9,3 Jahre gelebt hätten, wenn sie am Corona-Virus nicht gestorben wären. Und überhaupt: Den Wert des Lebens am Alter festzumachen, ist gefährlich.

Kommt jetzt der Impfzwang?

In einem YouTube-Video klärt ein Nutzer, der sich Corwin von Kuhwede nennt, seit dem 2. Mai vermeintlich über einen bevorstehenden Impfzwang gegen das Coronavirus auf. Seine Ausführungen wurden bisher über 1,2 Millionen Mal geklickt. Und tatsächlich haben einzelne Politiker bereits von einer Impfpflicht gesprochen, etwa die baden-württembergische Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU). Der Großteil der Politiker lehnt das jedoch ab, auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn.

Worauf sich der Sprecher des Videos bezieht, war der von Gesundheitsminister Jens Spahn vorgeschlagene Immunitätsausweis. Mit diesem Dokument sollten die Menschen ihre Immunität nachweisen können, die bereits wissentlich oder unwissentlich Corona-Antikörper im Blut haben.

Fake News Merkel-Doppelgängerin und gefolterte Kinder: Welche wirren Verschwörungstheorien sich um das Coronavirus ranken Das könnte Sie auch interessieren

Doch Jens Spahn zog nach viel Kritik diesen Vorschlag kurzerhand wieder zurück. Und die Bundesregierung plant – zumindest bislang – nicht, dass die Menschen, die die Immunität nicht nachweisen können, künftig dazu gezwungen werden sollen, sich impfen zu lassen.

Regiert Bill Gates die Welt und will Menschen mit Corona-Impfung versklaven?

Wieder YouTube: In einem Video wirft der Journalist Ken Jebsen dem Microsoft-Gründer Bill Gates vor, die Weltgesundheitsorganisation (WHO) aufgekauft zu haben und auf diesem Weg die Welt regieren zu wollen. Durch Zwangsimpfungen soll die Menschheit dann kontrolliert werden.

Ja, die WHO finanziert sich zum Großteil aus privaten Spenden. Aber nur rund 330 Millionen US-Dollar von zwei Milliarden Dollar gehen auf Bill Gates zurück. Das wird zumindest aus einer WHO-Aufstellung deutlich.

Ja, Bill Gates war an der Gründung der Impfallianz Gavi beteiligt. Aber heute sorgt die Gates-Stiftung nur für rund 17 Prozent des gesamten Spendenaufkommens.

Dass sich die Bundesregierung angeblich ausschließlich von Experten aus Bill Gates Kreisen beraten lässt, ist eine Unterstellung für die es keinerlei Belege gibt. Die Gates-Foundation ist zudem einer von vielen Spendern, die das Robert-Koch-Institut unterstützen. Dass die Wissenschaftler deshalb zu willenlosen Marionetten eines der reichsten Menschen der Welt werden, ist abwegig. 2019 spendete die Gates-Stiftung rund 250.000 Dollar ans RKI – im Vergleich zu 112 Millionen Euro, die das Institut vom Bund erhielt.