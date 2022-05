Wegen bundesweiter Warnstreiks von Erzieherinnen und Erziehern sind am Mittwoch auch im Südwesten nach Angaben der Gewerkschaft Verdi Hunderte kommunale Kitas geschlossen geblieben. Man gehe davon aus, dass rund 3700 Mitarbeiter im Erziehungsdienst ihre Arbeit niedergelegt hätten, sagte ein Verdi-Sprecher in Stuttgart.

So war die Lage am Mittwoch in der Region

Landesweit hatte die Gewerkschaft zehn Kundgebungen organisiert, ein Schwerpunkt der Aktionen lag im Landkreis Konstanz. Dort haben sich rund 250 Erziehende dem Ruf der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi angeschlossen, um in Radolfzell für bessere Arbeitsbedingungen in Kindertageseinrichtungen und im schulischen Ganztag zu streiken.

Wie die Lage am Mittwoch im Hegau war und wie Eltern auf den Streik reagierten, haben unsere SÜDKURIER-Reporter hier für Sie zusammengefasst.

Gestreikt wurde aber nicht nur im Kreis Konstanz. Auch in Friedrichshafen gingen Erzieherinnen und Erzieher aus dem Bodenseekreis für mehr Geld, mehr Anerkennung und Maßnahmen gegen den Fachkräftemangel auf die Straße. Was sie fordern und wie der Streiktag verlief, lesen Sie in diesem Artikel unserer SÜDKURIER-Reporter vor Ort.

Worum es beim Streik geht

Hintergrund der seit einigen Wochen regelmäßig stattfindenden Warnstreiks sind die Tarifverhandlungen für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst in ganz Deutschland. Diese waren nach Angaben von Verdi Ende März ergebnislos vertagt worden.

Verdi-Chef Frank Werneke hatte am Dienstag länger anhaltende Warnstreiks für den Fall angekündigt, dass eine laufende Tarifrunde beim nächsten Verhandlungstermin keinen Durchbruch bringt. Dieser ist für den 16. und 17. Mai in Potsdam geplant. Am 12. Mai plant Verdi im Südwesten erneut einen landesweiten Warnstreik.

Die Arbeitgeberseite hatte die Warnstreiks zuletzt regelmäßig als unverhältnismäßig kritisiert und erklärt, man sei in konstruktiven Verhandlungen. Verdi fordert für bundesweit rund 330 000 Beschäftigte bessere Arbeitsbedingungen, Maßnahmen gegen Fachkräftemangel und eine höhere Eingruppierung vieler Mitarbeiter. In Baden-Württemberg sind nach Angaben der Arbeitgeber rund 50.000 Menschen betroffen.

(dpa/sk)