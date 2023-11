Trotz großer Fahndung ist ein in Baden-Württemberg verurteilter Mörder weiter auf der Flucht. Es gebe keine Neuigkeiten, sagte ein Sprecher der Polizei Pforzheim am Sonntagvormittag. Nähere Angaben zur Fahndung und zu Hinweisen aus der Bevölkerung wollte er nicht machen. Der 43 Jahre alte Kriminelle war am Montag während eines bewachten Ausflugs an einen Baggersee in Germersheim (Rheinland-Pfalz) geflohen – er sollte seine Frau und seine Kinder unter Aufsicht zweier JVA-Beamter treffen.

43-jähriger Mann verbüßt eigentlich lebenslange Haftstrafe

Eigentlich verbüßt der Deutsch-Kasache eine Haftstrafe im Gefängnis Bruchsal. Denn er war im Jahr 2012 wegen Mordes vom Landgericht Karlsruhe zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden.

Nach Angaben des Landeskriminalamts in Stuttgart vom Freitag gingen Ermittler zuletzt rund 50 Hinweisen nach. Darunter seien auch Aussagen von Zeugen, die den flüchtigen Mörder gesehen haben wollen. Es werde in alle Richtungen und teils auch verdeckt ermittelt, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mit. (dpa)