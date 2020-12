Corona Nur für Abonnenten vor 1 Stunde

Das Land will Quarantänebrecher in Krankenhäuser zwangseinweisen – aber ist das Problem überhaupt so groß?

Der Vorstoß von Innenminister Thomas Strobl ist umstritten: Quarantäneverweigerer sollen in Krankenhäusern zwangsabgesondert werden. Aber ist das Problem wirklich so groß? Ein Blick in die Region.