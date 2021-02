Österreich Nur für Abonnenten vor 30 Minuten

Verschärfte Einreise-Regeln: Was Reisende und Pendler ab Mittwoch an der Grenze zu Österreich beachten müssen

Zwar gibt es in Österreich seit dieser Woche in Sachen Corona-Lockdown etliche Lockerungen, doch an anderer Stelle haben unsere Nachbarn nachgeschärft. In Sachen Einreise gibt es neue Regeln.