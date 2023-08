Nach Regen und Gewitter am Wochenende fällt auch der Start in die neue Woche eher feucht und regnerisch aus. Der Deutsche Wetterdienst rechnete am Montagmorgen in Baden-Württemberg weit verbreitet mit Regen. Dauerregen erwarteten die Meteorologen vor allem im Südosten.

Außerdem werde es recht kühl. „Zu kühl für diese Jahreszeit“, sagte ein DWD-Sprecher. Am Dienstag wird das Wetter ähnlich, mit vielen Wolken und wenig Sonne. Auch dann sei vor allem in Oberschwaben mit Dauerregen bis in den Abend zu rechnen.

Bessere Aussichten ab der Wochenmitte

Von Mittwoch an gehen die Wetterexperten besonders am Niederrhein von besseren Aussichten aus, „weitgehend niederschlagsfrei“ werde es dann am Donnerstag besonders in den südlichen Regionen.

Mit Temperaturen bis zu 25 Grad ist ab Freitag zu rechnen, mit Aussicht auf ein sommerliches Wochenende. Schon am Wochenende hatte es in weiten Teilen des Südwestens viel geregnet.

In der Nacht zum Samstag hatte es vor allem in der Region Karlsruhe stark geregnet und orkanartige Böen mit bis zu 111 Stundenkilometern gegeben. Unwetterartige Niederschlagsmengen gab es auch im Raum Mannheim, im Ortenaukreis und im Gebiet nordöstlich von Stuttgart. Die Blitzaktivität sei dabei erhöht gewesen, so der DWD.

Im Laufe des Samstags habe es in Friedrichshafen vereinzelt Sturmböen mit bis zu 96 Stundenkilometern gegeben. Der Rest Baden-Württembergs sei am Wochenende von schweren Gewittern großteils verschont geblieben, sagte ein Sprecher des DWD.

Katastrophenfall in Bad Bayersoien ausgerufen

In Bayern hatte das Landratsamt Garmisch-Partenkirchen für Bad Bayersoien am Wochenende den Katastrophenfall ausgerufen. In der Gemeinde habe sich am Samstag ein heftiges Unwetter mit Sturm und massivem Hagel mit einer Korngröße von bis zu acht Zentimetern ereignet, teilte die Behörde am Sonntag mit. 80 Prozent der Gebäude in dem Ort seien schwer beschädigt worden.

Das Unwetter habe an parkenden Fahrzeugen schwere Sachschäden verursacht, Dachziegel und Dachfenster seien im großen Umfang zerschmettert, Dächer auch komplett abgedeckt worden. Auch Bäume wurden demnach entwurzelt. Menschen seien aber keine zu Schaden gekommen, hieß es. Um zur Bewältigung der großen Schäden auch Einsatzkräfte aus anderen Landkreisen offiziell anfordern zu können, habe Landrat Anton Speer (Freie Wähler) am Sonntag den Katastrophenfall festgestellt.

Für die Gemeinde mit rund 1300 Einwohnern wurden den Angaben zufolge Notdächer angefordert, die aus ganz Bayern in den Ort transportiert werden. „Das Ende des Einsatzes ist noch nicht abzusehen und die Kräfte vor Ort haben noch einige schwere Arbeit vor sich“, sagte Landrat Speer am Sonntag. (dpa)