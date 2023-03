Neue Entwicklungen im Fall der vermissten Jasmin M. aus Eigeltingen-Heudorf: Polizei und Staatsanwaltschaft können ein Gewaltverbrechen nicht ausschließen. Das bestätigt eine Mitteilung der Konstanzer Polizei von Donnerstagmorgen.

Demnach fokussieren sich die Ermittlungen der Kriminalpolizei auf einen 42-jährigen Bekannten der Vermissten. „Aufgrund sich verdichtender Hinweise wurde der Mann als Tatverdächtiger am Samstagabend festgenommen, auf Antrag der Staatsanwaltschaft Konstanz einem Richter vorgeführt und anschließend in Untersuchungshaft genommen“, heißt es.

Die Kriminalpolizeidirektion Rottweil habe eine Sonderkommision eingerichtet, die die Suche und die Ermittlungen übernommen hat.

Die 21-Jährige wird seit anderthalb Wochen vermisst. Über ihre Ermittlungen hatte die Polizei bislang geschwiegen – aus taktischen Gründen, wie Sprecher Marcel Ferraro nun dem SÜDKURIER sagte. Zuletzt war die Polizei mehrere Tage lang Hinweisen der Öffentlichkeit nachgegangen und hatte die Vermisste nahe ihres Wohnorts und in Radolfzell gesucht. Dort wird die Suche heute auch fortgesetzt.

In Radolfzell hatte es zwischenzeitlich die ersten Ermittlungserfolge gegeben: Am Bodenseeufer hatte die Polizei den schwarzen Toyota Corolla von Jasmin M. gefunden. Die folgenden Suchaktionen in der Umgebung blieben aber erfolglos. Wieso ihr Auto so weit weg von ihrem Wohnort stand, ist bislang unklar.

Die Polizei hat außerdem einen detaillierten Zeugenaufruf veröffentlicht. Gesucht werden Hinweise, wer in der Zeit von Samstag, 18. Februar, bis Freitag, 24. Februar, im süddeutschen Raum sowie im Grenzgebiet mit der Schweiz und Österreich Beobachtungen gemacht hat. Im Besonderen fragt die Polizei nach einem orangenen Volkswagen-Bus T4, einem weißen Fiat Ducato Kastenwagen mit Werbeaufschrift und einer Decke mit gesteppter Seite in Rosa und samtener Seite in Weinrot.

Könnten im Zusammenhang mit der Tat stehen: Ein orangener Volkswagen Bus/Van T4 und ein weißer FIAT Ducato Kastenwagen mit Werbeaufschrift. | Bild: Polizei/Collage: SÜDKURIER

Hinweise nimmt die Kriminalpolizeidirektion Rottweil telefonisch unter 0741 477 8000 oder online unter bw.hinweisportal.de entgegen.