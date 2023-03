Die Polizei hat das Gebiet ausgeweitet, in dem sie nach der vermissten Jasmin M. sucht. Laut dem Konstanzer Polizeisprecher Marcel Ferraro haben am Montag rund 60 Einsatzkräfte nach der 21-Jährigen gesucht.

Dabei wurde erneut ein Gebiet nahe des Wohnorts von Jasmin M. im Eigeltinger Ortsteil Heudorf durchkämmt. Waldstücke nahe Heudorf durchsuchte die Polizei auch schon mehrfach Ende Februar und am 7. März. Diese Einsätze blieben bisher jedoch erfolglos, fürs erste auch der am Montag.

Die Suche im Wald bei Heudorf werde auch am Dienstag und Mittwoch fortgesetzt, so Ferraro. Einen großen Sucheinsatz über drei Tage in Folge im gleichen Gebiet hat es im Fall Jasmin M. zuvor noch nicht gegeben. Über den Schwerpunkt ihrer Einsätze und den damit verbundenen Personaleinsatz entscheidet die Polizei je nach aktueller Hinweislage immer wieder neu.

Die gebürtige Hilzingerin Jasmin M. wird seit dem 19. Februar, als über einem Monat vermisst, nach wie vor fehlt jede Spur von ihr. Bereits vor einigen Wochen hatte die Polizei ihren früheren Partner festgenommen, er sitzt in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen eines möglichen Gewaltverbrechens, es gilt die Unschuldsvermutung.

Weiter bittet die Polizei um Hinweise: Wer hat zwischen 18. Februar und 24. Februar etwas beobachtet, dass im Fall Jasmin M. relevant sein könnte? Die Polizei sucht dabei besonders nach Informationen zu einem orangenen Volkswagen-Bus T4, einem weißen Fiat Ducato Kastenwagen mit Werbeaufschrift und einer Decke mit gesteppter Seite in Rosa und samtener Seite in Weinrot.