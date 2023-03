Heudorf vor 1 Stunde

Suche nach Jasmin M.: Polizei nimmt erstmals direkte Umgebung von Wohnung ins Visier

Wie geht es weiter im Fall Jasmin M.? Die Polizei will am Samstag erstmals kein Waldstück, sondern das unmittelbare Umfeld ihres Wohnsitzes innerorts in Heudorf durchsuchen.