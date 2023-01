An einem Sonntagnachmittag durch die Innenstadt bummeln, im Einkaufszentrum shoppen gehen oder an bunten Straßenständen vorbeischlendern – das ist auch in diesem Jahr wieder in vielen Kommunen am Bodensee, im Schwarzwald und am Hochrhein möglich.

Viele Termine für 2023 stehen schon fest, die Liste wird laufend ergänzt, sobald neue Daten bekannt werden.

Wann ist der nächste verkaufsoffene Sonntag 2023 in der Region? Die Termine im Überblick

(Stand 12. Januar)

März 2023

26. März: VS-Schwenningen

26. März: Kirchzarten

26. März: Todtnau

26. März: Überlingen

26. März: Bad Saulgau

26. März: Radolfzell

April 2023

2. April: Stockach

23. April: VS-Villingen

23. April: Friedrichshafen

Mai 2023

7. Mai: Schonach

7. Mai: Donaueschingen

7. Mai: Singen

Juli 2023

9. Juli: Blumberg

September 2023

17. September: Kressbronn

24. September: Todtnau

Oktober 2023

1. Oktober: Stockach

1. Oktober: Radolfzell

15. Oktober: Schonach

15. Oktober: Bad Saulgau

22. Oktober: Donaueschingen

22. Oktober: Überlingen

29. Oktober: Waldshut

November 2023