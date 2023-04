Im Hochschwarzwald sind laut Deutschem Wetterdienst in der Nacht auf Donnerstag und am Donnerstag in Lagen ab etwa 1000 bis 1200 Metern Höhe vereinzelte Schneeschauer und Schneeregenschauer möglich.

„Wir erwarten allerdings kein Winterszenario. Da bleibt keine geschlossene Schneedecke über längere Zeit liegen“, sagte ein Mitarbeiter. Grund sei ein Tiefdruckgebiet, das hochreichende Kaltluft bringe.

Wechselhaftes Wetter und starker Wind erwartet

Im restlichen Baden-Württemberg wird es am Dienstag erst einmal windig, vereinzelt kann es regnen. Auch Gewitter sind laut dem Deutschen Wetterdienst möglich, das Ganze bei Temperaturen von 9 bis 14 Grad. Gegen Abend lässt der Regen dann nach, es bleibt aber stark bewölkt. In hohen Lagen wird mit stürmischen Böen gerechnet.

In der Nacht zum Mittwoch setzt der Regen wieder ein. Bei Höchsttemperaturen von 9 bis 16 Grad weht der Wind mit starken bis stürmischen Böen. Im Feldbergbereich sind auch schwere Sturmböen möglich. In der Nacht ist es im Südosten bedeckt und regnerisch.

Der Donnerstag beginnt wechselnd bewölkt. Im Verlaufe des Tages sollen laut DWD die Regenschauer zunehmen. Gegen Abend lockert es dann auf. Die Höchsttemperaturen liegen bei 5 Grad im Bergland und bei 13 Grad im Rheintal. (dpa/lsw)