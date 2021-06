Singen vor 1 Stunde

Verbot von Tuner- und Posertreffen in Singen: Szene denkt über Protestmaßnahmen nach – Konstanzer Behörden bereiten sich auf mögliche Verlagerung vor

In der Tuner- und Poserszene rumort es. Viele fühlen sich von dem am Freitag in Kraft tretenden Versammlungs-Verbot der Stadt Singen vor den Kopf gestoßen – und planen humorvolle bis harsche Proteste. Der SÜDKURIER hat sich in der Szene umgehört und mit der Polizei und Vertretern der Städte Singen und Konstanz gesprochen.