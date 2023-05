Bodenseekreis

Frühlingsfest hier, Fischerfest dort: Am 18. Mai finden im Bodenseekreis viele Veranstaltungen statt. Großen Anklang findet traditionell das Vatertagsfest des Musikvereins Daisendorf/Stetten in Baitenhausen-Meersburg.

Bild: Christian Lewang

Freunde der Blasmusik kommen auch beim großen Frühlingsfest in Schnetzenhausen auf ihre Kosten. Abends kann dann in Markdorf ab 20 Uhr beim Open-Air mit der bekannten Band Querbeat getanzt werden. Hier finden Sie eine Übersicht über alle Vatertag-Events im Bodenseekreis.

Bild: monsterpic

Schwarzwald

Vatertag nur für Väter? Von wegen! Der Feiertag ist im Schwarzwald wie gemacht für gemütliche Hocks und Treffen mit der ganzen Familie. Ein abwechslungsreiches Programm für alle ist etwa im Schwarzwälder Freilichtmuseums Vogtsbauernhof in Gutach geboten. Sonderführungen und Mitmachaktionen versprechen Spaß für alle Generationen.

Stolze 160 Jahre ist der Musikverein Randen alt, und das soll am Vatertag groß gefeiert werden. Es spielen zum Geburtstag auf die befreundeten Musikvereine aus Aasen und dem schweizerischen Gächlingen sowie die Trachtenkapelle aus Dachsberg.

Ein besonderes Event gibt es in Schönwald beim Vatertagshock der Alphornbläser Schönwald ab 11 Uhr an der Skihütte Pfälzer Eck. Mit dabei sind auch die Original „Eifeler Alphornissen“. Das ist überall im Schwarzwald und auf der Baar am Vatertag geboten.

Bild: Johannes Fattler

Hochrhein

Keine reine Männersache ist der Vatertag auch am Hochrhein. Viele Vereine veranstalten hier an Himmelfahrt gemütliche Hocks und Feste.

Sportlich wird der Vatertag etwa beim SV Albbruck, der das 100 Jahre-Jubiläum feiert: Ab 14 Uhr finden die Endspiele Jugendverbandspokal statt. Auch das B-Junioren-Spiel Offenburger FV gegen SC Freiburg verspricht Spannung.

Fußball-Vereine sind am Hochrhein am Feiertag große Anlaufstelle: Auch der SV Karsau veranstaltet am Vatertag ab 11 Uhr seinen Hock am alten Sportplatz in Karsau.

Der Sportverein Herten lädt zum Bockbierfest im Schützenhaus Herten ein. Dort findet im Schützenhaus wieder das traditionelle Bockbierfest statt.

Auch hier ist Lebensfreude willkommen: Der Männerchor Krenkingen lädt an Christi Himmelfahrt ab 11 Uhr wieder zu seinem traditionellen Vatertagshock ein.

Hier finden Sie alle Termine in der Region um Bad Säckingen, Wehr, dem Hotzenwald und Laufenburg sowie Weilheim, Stühlingen und Lauchringen.

Kreis Konstanz

Jazz unter Palmen gibt es auf der Insel Mainau: Im Rahmen des 35. Bodenseefestivals findet am 18. Mai das besondere Konzert statt. Die Sisters in Jazz, einem Netzwerk von Jazzmusikerinnen aus den verschiedensten Ländern, werden hier auftreten.

Das Berry‘s Konstanz macht den Anfang bereits in der Nacht zum Vatertag: Gemeinsam mit Dj Fribus können Tanzbegeisterte am 17. Mai in diesem Club reinfeiern.

Aber auch im Kreis Konstanz gibt es zum Vatertag zünftige Events: Der Musikverein und die Jugendkapelle Dettingen-Wallhausen veranstaltet etwa auch in diesem Jahr wieder das Frühlingsfest mit Bewirtung und musikalischer Unterhaltung.

Bild: Nikolaj Schutzbach

Wer es schaurig mag rund um Hexen und Dämonen, ist dort richtig: Bei der eineinhalbstündigen Stadtführung durch Konstanz tauchen Teilnehmer in die Welt des Hexenglaubens ein.

Leckeres Essen steht hier ganz oben: Das Steigenberger Inselhotel serviert am Donnerstag ein Vatertags-BBQ im Biergarten mit verschiedenen Fleischspezialitäten.

Eine Übersicht mit den schönsten Veranstaltungen am Vatertag im Kreis Konstanz finden Sie hier.