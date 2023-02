Ob Single oder in einer Beziehung – den Valentinstag können auch Romantik-Muffel inzwischen nur schwer umgehen. Die wichtigsten Infos rund um den Tag des Heiligen Valentin 2023 und Tipps für Ausflugsziele in und um Konstanz finden Sie hier.

Wann ist Valentinstag 2023?

Valentinstag ist jedes Jahr am 14. Februar.

Was ist der Valentinstag?

Der Valentinstag gilt als Tag der Liebenden, an dem Paare sich oft gegenseitig beschenken. Der Ursprung des Valentinstags ist bei der Kirche zu finden. Im Jahr 469 hat Papst Gelasius I. den Tag in Gedenken an den Heiligen Valentin eingeführt. 1969 wurde der Tag aus dem römischen Kalender gestrichen. Das Leben und die Person des Heiligen Valentins seien historisch nicht belegt, war die Begründung.

Hach, Romantisch! Sonnenaufgang am Hohenstofeln im Allgäu. | Bild: Helmut Groß

Über den Heiligen Valentin und dessen Leben gibt es einige Geschichten. Valentin von Terni und der römische Priester Valentin werden oft austauschbar miteinander erwähnt, und es ist auch nicht ganz klar, ob es sich nicht um die selbe Person handelt. Am bekanntesten ist die Geschichte, dass Valentin im Römischen Reich Liebende getraut hat, denen es eigentlich verboten war zu heiraten.

Diese Ehen sollen besonders gut verlaufen sein. In manchen Erzählungen ist Valentin auch Gärtner, der den trotz Verbot verheirateten Liebespaaren Blumen schenkt. Verbreitet ist auch die Annahme, dass Valentin Wundheiler war. Alle Geschichten enden am 14. Februar 269 mit der Enthauptung des Heiligen Valentins durch die römische Obrigkeit, da der christliche Glauben verboten war.

Leipzig Damit die Liebessuche nicht zur Liebesfalle wird Das könnte Sie auch interessieren

Die Traditionen und Gebräuche des Valentinstag, wie er in Deutschland heutzutage bekannt ist, gehen auf die Nachkriegszeit zurück. US-Soldaten brachten den Valentinstag nach dem zweiten Weltkrieg mit nach Deutschland. 1950 wurde in Nürnberg der erste Valentinsball veranstaltet, und von dort aus verbreitete sich das Feiern der Liebe in Form des Valentinstags immer weiter.

Was schenkt man am besten zum Valentinstag 2023?

Am Valentinstag schenkt man dem Liebsten oder der Liebsten traditionell Rosen und Pralinen. Weitere klassische Ideen sind Schmuck oder Parfum. Grundsätzlich sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt: Von personalisierten Kleinigkeiten zu Gutscheinen jeglicher Art kann alles dabei sein.

Schokolade ist, wie an vielen anderen Feiertagen, ein wichtiger Akteur in der Geschenkszene am Valentinstag.

Was kann man in der Region Konstanz am Valentinstag 2023 machen?

An Valentinstag werden nicht nur materielle Objekte verschenkt. Ob Frau oder Mann – viele freuen sich über Zeit zu zweit. Doch welche Ausflugsziele gibt es am Valentinstag in Konstanz und der umliegenden Region? Hier finden Sie eine Liste mit passenden Tipps für ihren Valentinstag für jeden Geschmack.

1. Valentinstag-Special 2023: Kuppel-Tour

Alles über die Liebe in Konstanz, auch in vergangenen Epochen, erzählen der Stadtschreiber Valentin und die Kupplerin den Teilnehmern der besonderen Stadtführung durch die Altstadt Konstanz. Das Valentinstag-Special wird dieses Jahr von der Marketing und Tourismus Konstanz GmbH zum ersten Mal angeboten und soll einen Rahmen bieten, in dem sich Singles und frisch Verliebte besser kennenlernen können. Die Idee für solch eine Stadttour entstand aus der Nachfrage von Gästen heraus, die eine Stadtführung als erstes Date nutzen wollten. Nach der Tour gibt es noch die Möglichkeit für einen gemeinsamen Umtrunk.

Tickets können bei der Tourist-Info am Bahnhof oder online gekauft werden.

2. Valentinstag 2023 in Konstanz: Liebesbänkle am Hafen

Auf dem Liebesbänkle im Hafen kann man gemeinsam das Treiben an der Imperia beobachten. | Bild: Rony Elimelech

Auf dem Liebesbänkle am Konstanzer Hafen können Verliebte unter dem Rosendach Arm in Arm dem Hafen-Geschehen lauschen und den Möwen zuschauen. Dass der Bogen ein idealer Ort für das romantische Bild ist, ist ein zusätzliches Plus. Dafür sollten Pärchen aber genug Geduld mitbringen, falls das Bänkle gerade besetzt ist.

3. Valentinstag 2023: Dinner for two

Das klassische Abendessen zu zweit im Kerzenlicht sorgt für eine romantische Stimmung.

Das klassische Abendessen zu zweit erfreut sich nicht umsonst großer Beliebtheit. Gerade am Valentinstag kann ein gemeinsames Essen romantisch gestaltet werden. Viele verschiedene Restaurants bieten spezielle Valentinstag-Menüs oder Aktionen an, die sowohl in Restaurants als auch zuhause genossen werden können. Unter anderem bieten das Brauhaus Johann Albrecht, das Villagio Konstanz und das il Boccone Valentinstagmenüs an.

4. Valentinstag 2023 in Konstanz und Friedrichshafen: Wunderschöne Sonnenuntergänge am Bodensee

Auf dem Moleturm in Friedrichshafen können Liebende zuschauen, wie die Sonne langsam hinter den Wellen verschwindet. | Bild: Bömelburg, Christina

Gemeinsam den Sonnenuntergang beobachten – Romantik pur. Schöne Sonnenuntergänge sind am Bodensee an vielen Orten zu sehen, doch das Verschwinden der Sonne unter dem Horizont gilt am Strand der Reichenau als ausgesprochen eindrucksvoll. Auch der Moleturm in Friedrichshafen bietet eine Möglichkeit für Romantiker, die dabei ihre Liebe mit einem Liebesschloss verewigen können. Achtung, Schloss nicht vergessen.

5. Valentinstag 2023 auf der Blumeninsel: Suchen nach den Spuren des Frühlings auf der Mainau

Auf der Mainau können Spaziergänger nach ersten Zeichen des Frühlings Ausschau halten. | Bild: Hanser, Oliver

Blühender Huflattich, Krokusse und Schneeglöckchen warten im Februar auf der Blumeninsel Mainau auf Besucher. Beim romantischen Spaziergang sind die Balzrufe der Blau- und Kohlmeisen zu hören und inspirieren vielleicht den ein oder anderen zu Liebesbekundungen.

6. Valentinstag 2023 auf der Halbinsel Mettnau

Auf der Mettnau können Pärchen eine Führung durch die winterliche Natur machen. | Bild: Jarausch, Gerald

Auch diejenigen, die am Tag der Liebe gerne etwas mehr Natur erleben möchten, können auf ihre Kosten kommen. Der Nabu bietet im Winter Führungen durch die Wildnis der Halbinsel Mettnau.

7. Valentinstag 2023 in Radolfzell: Skulpturen-Pfad auf dem Waldfriedhof

14 Skulpturen sind auf dem Waldfriedhof in Radolfzell zu entdecken. | Bild: Heike Endemann

Auf dem Waldfriedhof Radolfzell sind momentan 14 Skulpturen ausgestellt und lassen sich zusammen mit dem Partner während eines gemütlichen Spaziergangs betrachten.

8. Valentinstag 2023: Romantische Auszeit im Hotel

Romantische Stunden im Hotel verbringen ist eine Lösung für Paare, die dem Alltag entfliehen wollen. | Bild: MandicJovan

Mitsamt des Liebsten eine Nacht flüchten vor dem Alltagsstress – auch das ist ein beliebter Ausflug. Am Valentinstag gibt es viele Angebote und Arrangements verschiedenster Hotels in der Region, in denen Pärchen romantisch Zeit zu zweit verbringen können. Unter anderem bieten das Hotel Knoblauch in Friedrichshafen, Viva Sky in Konstanz und das Hotel Waldhaus Jakob in Konstanz romantische Arrangements.

9. Valentinstag 2023 am Bodensee: Wellness-Tag in der Bodensee Therme

Ein perfekter Wellness-Tag: Gemeinsam in der Sauna die Seele baumeln lassen und den Stress ausschwitzen. | Bild: Bernard Bodo

Für Saunaliebhaber gibt es am 14. Februar viele Möglichkeiten, sich zusammen verwöhnen zu lassen. Von der Finnischen Sauna bis hin zum Wellnessbad gibt es für jeden Verliebten das passende Programm. Die Bodensee Therme Konstanz bietet alle Spa-Arrangements auch für Paare an und auch die SalzOase am Bodensee öffnet ihre Türen für Verliebte.

10. Valentinstag 2023 in Friedrichshafen: Kunstausstellungen oder Theater

Kulturinteressierte finden in den jeweiligen Veranstaltungskalendern der Städte Ausstellungen oder Theater, die das Rahmenprogramm für den Abend zu zweit bilden. Das Stadttheater Konstanz bietet am Valentinstag zwei Karten zum Preis von einer für alle folgenden Veranstaltungen im Februar. Am 14. Februar selbst läuft im Konstanzer Stadttheater das Stück ‚Eine Sommernacht‘, in Friedrichshafen das Theater ‚Der Reigen‘, und in der Konstanzer Wessenberg-Galerie die Ausstellung ‚Franz Lenk: Der entwirklichte Blick‘.