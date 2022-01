Urteil vor 1 Stunde

Urteil gefallen: 29-Jähriger flüchtet mit 21 Kilo Haschisch und Tempo 200 über die A81, verursacht einen Unfall – und kommt trotz Haftstrafe womöglich erst einmal frei

Von einem Mann in einer schwarzen Limousine habe er in Konstanz 21 Kilo Haschisch zu einem Kilopreis von 1700 Euro gekauft, sagt ein 29-jähriger Berliner. Er musste sich am Landgericht verantworten, weil er unerlaubt mit Betäubungsmitteln handeln wollte, weil er beim Autobahnkreuz Hegau vor der Zollkontrolle flüchtete, weil er mit 210 km/h raste, weil er einen Unfall verursachte und weil er dabei zwei Menschen verletzte. Vor Gericht verteidigt er sich – und erhält eine Strafe, die nur auf den ersten Blick hart wirken könnte.