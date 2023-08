Gewitter sind am Mittwoch wieder über Baden-Württemberg gezogen und haben etwa im Landkreis Calw kurzzeitig Straßen überflutet und Bäume umstürzen lassen. In Böblingen schlug laut Polizeisprecher ein Blitz in ein Haus, ohne das größerer Schaden passierte.

In den Regionen um Bruchsal (Landkreis Karlsruhe) und Wiesloch (Rhein-Neckar-Kreis) habe es gehagelt, berichteten die Präsidien. Am Flughafen Stuttgart war für wenige Minuten der Flugbetrieb unterbrochen, wie ein Polizeisprecher sagte. „Das ist ein ganz üblicher Vorgang bei so einem Gewitter.“

Viele Hagelkörner liegen nach einem Gewitter in Bondorf auf einer Wiese. | Bild: Schulz/SDMG/dpa

In Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Thüringen kam es in der Nacht zum Donnerstag außerdem zu überfluteten Kellern. Auch Gullydeckel wurden durch die enorme Regenmenge angehoben, hieß es von der Polizei. Es gab zahlreiche Feuerwehreinsätze infolge des Starkregens.

Unwetter mit Starkregen trifft auch Hessen

In Südhessen seien hunderte Feuerwehrleute im Einsatz gewesen, sagte ein Sprecher der Polizei. Überflutete Keller sowie überschwemmte Straßen und Unterführungen beschäftigten die Kräfte. Die genaue Zahl der Einsätze war am Donnerstagmorgen noch nicht bekannt.

Aufgrund der Regenfälle über Frankfurt wurden am dortigen Flughafen Dutzende Flüge gestrichen: Am Mittwochabend hätten sich unter anderem auf dem Vorfeld große Wassermengen gesammelt, sagte ein Sprecher des Flughafens. Zahlreiche Flüge wurden gestrichen, Flüge konnten nicht rechtzeitig abheben oder mussten zu anderen Flughäfen umgeleitet werden.

Blitze entladen sich am Abendhimmel während eines schweren Gewitters über den Häusern von Frankfurt am Main. | Bild: Arne Dedert/dpa

Für mehr als zwei Stunden wurde die Bodenabfertigung am Flughafen gänzlich eingestellt, wie ein anderer Sprecher sagte. Wegen der späten Wiederaufnahme der Abfertigung hätten 34 Maschinen am Mittwochabend nicht mehr rechtzeitig abheben können, sagte der Sprecher. Andere Flüge waren da bereits von den Airlines selbst gestrichen worden. Auf der Webseite des Flughafens waren rund 70 Flugstreichungen bis zum Beginn des Nachtflugverbots vermerkt. Auch 23 geplante Ankünfte seien aufgrund des Nachtflugverbots auf andere Flughäfen umgeleitet worden. Nach ersten Schätzungen des Frankfurter Flughafens war eine Passagierzahl im vierstelligen Bereich von den Problemen betroffen.

Nach dem Gewitter sieht man einen doppelten Regenbogen über Stuttgart. | Bild: Andreas Rosar/dpa

Auf die Unwetter folgt im Südwesten erneut Hitze

Die Unwetter in Teilen Baden-Württembergs haben nur kurz für Abkühlung gesorgt – am Donnerstag soll es wieder heiß werden, die Höchsttemperaturen liegen laut Prognose des Deutschen Wetterdienstes vielerorts über der 30-Grad-Marke. Es gilt weiterhin eine amtliche Warnung vor Hitze mit einer starken Wärmebelastung. (dpa/SK)