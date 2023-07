Beinahe-Unglück über dem Bodensee: Tragschrauber stürzt ab

Die Woche startete turbulent: Ein Tragschrauber – ein kleines Fluggerät mit zwei Sitzen – ist in der Nähe des österreichischen Bregenz in den Bodensee gestürzt. Die beiden deutschen Insassen blieben dabei unverletzt.

Ein Tragschrauber mit zwei Insassen ist in den Bodensee gestürzt. | Bild: Maurice Shourot

Noch am selben Abend gelang es Tauchern der Feuerwehr, den etwa 300 Kilogramm schweren Tragschrauber aus dem Bodensee zu bergen.

Sind die kleinen Flieger etwa besonders gefährlich? Im Gegenteil: Der Überlinger Pilot Gerhard Plessing sagt, dass Tragschrauber sicherer sind, als andere Fluggeräte. Um das zu zeigen, hat er zu einem Rundflug über den Bodensee eingeladen.

Wetterwandel: Auf die Hitze folgt das große Unwetter

Zu Beginn der Woche musste die Region noch kräftig schwitzen. Weit über 30 Grad zeigten die Thermometer an. Nach dem bislang heißesten Wochenende des Jahres in Baden-Württemberg wurde dann der große Knall erwartet. Meteorologen sagten ein heftiges Unwetter für die Region voraus. Und sie sollten Recht behalten.

Die Bilanz der Unwetter-Nacht: Tief Ronson fegte über Bodensee, Linzgau, Schwarzwald und Hochrhein und hinterließ umgestürzte Bäume, Schäden an Autos und Gebäuden und sogar mehrere Verletzte.

Dieses Bild des Unwetters von Dienstagnacht entstand in Steißlingen auf der Homburg. | Bild: Rainer Menkhaus

Doch so gefährlich das Gewitter auch ist: als Naturschauspiel löst es eine Faszination aus. Das zeigen diese Bilder, die unsere Leser festgehalten haben.

Die Auswirkungen des Gewitters sind in der Region noch lange nach der Nacht auf Mittwoch zu spüren. Bahnverbindungen bleiben noch mehrere Tage nach dem Unwetter gesperrt.

Stundenlanger Stau: Klimakleber legen Konstanz lahm

Aktivisten der Letzten Generation haben im Konstanzer Stadtteil Paradies nahe der Schweizer Grenze eine wichtige Kreuzung blockiert. Damit legten sie den Verkehr in weiten Teilen der Altstadt sowie zur und von der Schweizer Grenze lahm. So saßen zur Mittagszeit hunderte Autofahrer im Stau fest, der sich um die jungen Leute in den orangenen Warnwesten bildete, von denen sich einige auf die Straße geklebt hatten.

Aktivisten haben den Verkehr in Konstanz über Stunden lahmgelegt. | Bild: Hanser, Oliver

Der Stau war nicht nur aufgrund des Zeitverlustes für die Autofahrer ärgerlich: Bei brütender Hitze versuchten sie mit geöffneten Fenstern und laufender Lüftung, die lange Zwangspause in voller Mittagssonne zu überstehen, während viele Pläne und Termine für den Tag platzen.

Im Nachgang meldeten sich Politiker zu Wort. Sie verstehen das Ziel der Gruppe, nicht aber ihre Methoden. Rettungskräfte erhalten unterdessen Drohungen. Grund war, dass sie Pavillons aufgestellt hatten, um die Klimakleber und die Einsatzkräfte vor der Sonne zu schützen.

Wahnsinn auf der Weide: Wanderer melken eine fremde Kuh

Im Appenzell ist man von Wanderern vieles gewohnt, doch das hat noch keiner erlebt: Zwei junge Männer wollen Milch vom Euter in PET-Flaschen abfüllen. Doch die Bäuerin ertappt sie.

Zwei junge Wanderer wollten im Appenzell eine fremde Kuh melken. | Bild: Privat/St. Galler Tagblatt

Gemäß Medienberichten suchte die Bäuerin zuerst das Gespräch mit den zwei jungen Männern. Die machten sich aber in einem günstigen Moment einfach aus dem Staub. „Von einem anderen Bauern hätte es wohl ‚es paar ad Ohre‘ gegeben,“ sagt Guido Buob, Tourismusdirektor von Appenzell Innerrhoden, dazu.

Megamix-Mordprozess: Mutter und Tochter der Getöteten sagen aus

Am Landgericht Konstanz läuft der Prozess gegen Gezim F., der im Januar im Megamix-Markt in Markdorf seine getrennt von ihm lebende Ehefrau erschossen hatte. Am zweiten Verhandlungstag gaben die Mutter der getöteten Sebastiana F. und die 24-jährige Tochter Einblicke in die von Gewalt, Geldsorgen und der Alkoholsucht des Angeklagten geprägte Beziehung des Paares.

Der Angeklagte Gezim F. vor Gericht. Er hat im Markdorfer Laden Megamix im Januar seine Ehefrau erschossen. | Bild: Pavlicek, Wolfgang

Beide Frauen berichteten übereinstimmend, dass Gezim F. bereits kurz nach der Heirat immer wieder gewalttätig gegenüber seiner Frau geworden sei. Die tätlichen Übergriffe hätten im Laufe der Jahre zugenommen.

Am ersten Prozesstag haben bereits sieben Zeugen ausgesagt. Unter ihnen war auch die immer noch schwer traumatisierte Filialleiterin, die dem Angeklagten direkt nach den Schüssen die Waffe entwenden wollte. Der Angeklagte selbst hat zum Prozessauftakt bereits gestanden. Er habe aber nicht geplant gehabt, seine Frau zu erschießen.