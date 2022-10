Man steht im Stau, hat den letzten Bus verpasst oder wartet mal wieder auf den verspäteten Zug. Das Thema Mobilität betrifft jeden. Ob zur Arbeit, zum Feiern, zum Besuch der Familie. Alle sind unterwegs, auch wir.

Bei dem Projekt „Unterwegs in die Zukunft“ sind wir tief in das Thema Mobilität eingetaucht. Wir sind auf alte und neue Probleme und Lösungen für die Mobilität in der Region gestoßen. Wir haben Menschen getroffen, die gerne ihr Auto stehen lassen wollen und gesehen, wie schlecht die Region wirklich an den öffentlichen Verkehr angebunden ist. Wir haben versucht, mit dem Fahrrad schneller zu sein als mit dem Auto, haben auf verspätete Züge gewartet und zu Flugtaxis recherchiert. Aber wir sind noch nicht fertig, denn jetzt möchten wir Sie fragen. Was sind für Sie die größten Herausforderungen, wenn Sie in der Region unterwegs sind? Was wären Lösungen dafür? Und was denken Sie, wie wir in den nächsten zehn, 20 oder 50 Jahren unterwegs sein werden? Schreiben Sie uns gerne an online-redaktion@suedkurier.de.