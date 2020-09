Die Brüder Falko (10) und Hansi (8) Bossenmaier aus Rielasingen-Worblingen haben sich schon Gedanken gemacht, wie unsere Region in 75 Jahren aussehen könnte. Beide machen mit beim großen #SK 75 Kinder-Malwettbewerb „Unsere Region in 75 Jahren“, den der

SÜDKURIER anlässlich seines 75-jährigen Bestehens initiiert. Falko hat die Stadt Singen vom Blick aus einem modernen Flugauto gemalt, das mit Solarenergie angetrieben wird. Die Menschen hätten sich vom Klimawandel und den Müllbergen wieder erholt und gelernt, besser auf die Natur zu achten, schreibt er uns. Es gibt sogar einen Fußbus, der sich mit Beinen fortbewegt und somit klimaneutrale Fußspuren hinterlässt.

Das Bild von Falko Bossenmaier. Er ist 10 Jahre alt. | Bild: Sandra Bossenmaier

Auf Hansis Bild sind im öffentlichen Nahverkehr Magnet-Schwebebahnen und Segelflugzeuge zusehen. Auch der SÜDKURIER berichtet in 75 Jahren nach wie vor über alles Wichtige.

Das Bild von Hansi Bossenmaier. Er ist 8 Jahre alt. | Bild: Sandra Bossenmaier

Euer Bild von unserer Zukunft

Wir möchten mit Euch, den Kindern unserer Region, einen Blick in die Zukunft werfen. Wie werden wir uns in 75 Jahren fortbewegen? Was wird erfunden sein und unsere Heimat noch schöner und lebenswerter machen? Lasst Eurer Phantasie freien Lauf und macht mit bei unserem großen Malwettbewerb „Unsere Region in 75 Jahren“. Malt ein Bild und mit etwas Glück könnt Ihr Eintrittskarten für den Europa-Park, das Ravensburger Spieleland und die Insel Mainau gewinnen. Der Malwettbewerb ist in drei Alterskategorien aufgeteilt:

4 bis 7 Jahre, 8 bis 11 Jahre sowie 12 Jahre und älter.

Und so macht Ihr bei unserem Malwettbewerb mit

Das fertige Bild abfotografieren und hoch aufgelöst unter www.sk.de/malwettbewerb hochladen. Einsendeschluss ist Montag, 5. Oktober. Die Gewinner werden benachrichtigt, und die Gewinner-Bilder werden in der großen SÜDKURIER-Jubiläumsbeilage im Oktober veröffentlicht. Der Wettbewerb findet im Rahmen unseres Formats SKverbindet statt.