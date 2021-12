von den SK-Redakteuren

Jeden Tag recherchieren wir im ganzen Verbreitungsgebiet Themen. Für uns ist das Alltag. Und trotzdem gibt es Geschichten, die uns nahe gehen oder mit einer langwierigen Recherche verbunden sind und die uns lange in Erinnerung bleiben. In zwei Rückblicken erzählen SÜDKURIER-Reporter von ihren bewegendsten Recherchen des vergangenen Jahres.

Schwarzwald

Vom Kinderarzt, der mit 85 noch arbeitet bis hin zu den Storchennestern entlang und über der Bundesstraße B27/33

Eigentlich wollte SÜDKURIER-Redakteur Guy Simon den Kinderarzt Selahattin Yavrucuk nur fragen, ob es schon einen Nachfolger für ihn gebe. Und stellte fest, dass Yavrucuk eigentlich schon längst in Rente ist. Er arbeitet weiter, weil er seinen Beruf braucht – so wie andere zum Skat gehen, geht er in die Praxis um seinen Patienten zu helfen.

Über 40 Jahre lang war Selahattin Yavrucuk als Kinderarzt im Einsatz – auch nach der Rente noch. Jetzt will sich der auf der Baar bekannte Mediziner allerdings tatsächlich in den Ruhestand begeben. | Bild: Simon, Guy

Guy Simons Kollege Jens Fröhlich denkt besonders gern an eine Geschichte zurück. An die Storchennester über und entlang der Bundesstraße B27/33. „2017 hatte die Redaktion bereits über das erste Nest über dieser vielbefahrenen Verkehrsader berichtet. Vier Jahre später waren es 14 Nester. Es ist faszinierend, wie sich die Natur erholen und anpassen kann – eine positive Entwicklung inmitten so viele negativer Nachrichten in diesem Jahr.“, schreibt Fröhlich.

Hochrhein

Zum ersten Mal durch den neuen A98-Tunnel

Für SÜDKURIER-Redakteur Justus Obermeyer war es ein ganz besonderer Moment, als erster „Normalsterblicher“ durch einen nagelneuen Autobahntunnel zu fahren. „Dort wo nun täglich bis zu 20.000 Autos durchheizen, durfte ich sogar anhalten und mir in aller Ruhe das Innenleben des Bauwerks ansehen', schreibt er.

Im Herrschaftsbucktunnel: Redakteur Justus Obermeyer (links) und Projektleiter Udo Gütle. | Bild: Olheide, Monika

Am 20. Dezember war die lange ersehnte Verkehrsfreigabe. Zwölf Jahre wurde an dem 2,8 Kilometer langen Teilstück gearbeitet.

Von einem der stottert, aber immer bereit ist, zu sprechen

Die Geschichte des Jahres von SÜDKURIER-Reporter Mario Wössner ist eine zum Thema Stottern. Anlässlich des Weltstottertages hat er mit dem Wallbacher Ortsvorsteher Fred Thelen gesprochen, der seit seiner Kindheit stottert – und dennoch immer bereit war, zu sprechen: In der Schule, im Beruf und heute in der Kommunalpolitik als Fraktionssprecher.

Ortsvorsteher und Gemeinderatsmitglied Fred Thelen vor dem Rathaus in Wallbach. | Bild: Mario Wössner

Wössner schreibt: „Durch diese Geschichte habe ich versucht, das Augenmerk der Leser auf eine unterschätzte, oft verschwiegene und mit Scham behaftete Krankheit zu lenken“ und dabei „selbst einiges gelernt: Wie man mit Schwächen umgeht, wie man Hindernisse überwindet und wie man so persönliche Themen ansprechen kann.“

