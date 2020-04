Am Samstag gab es ein kleines Hoch in den Einkaufsstraßen der beiden größten Städte Baden-Württembergs. Das Frühlingswetter und gelockerte Corona-Maßnahmen haben die Menschen offenbar in die Fußgängerzonen von Stuttgart und Karlsruhe gezogen. Das zeigen die Daten von Zählstellen in den Innenstädten.

Der Samstag ist die Spitze einer Entwicklung, die am 20. April begonnen hat. Seit diesem Montag haben die meisten Läden in Baden-Württemberg wieder geöffnet, wenn auch unter strengen Auflagen. Offenbar gab es ein größeres Verlangen der Menschen, wieder in die City zu dürfen. Die dunkelblaue Line, die für den April 2020 steht, steigt sprunghaft an.

Im Vergleich erreicht dieser Montag in Stuttgart und Karlsruhe fast das Niveau des Vorjahres. Die dunkle Linie nähert sich der hellblauen an, die zeigt wie viel im April 2019 in den Städten los war. Allerdings nicht am selben Datum vor einem Jahr, sondern am gleichen Wochentag. Wir vergleichen also den dritten Montag im April 2020 mit dem dritten Montag im April 2019.

Daher stammen die Daten Der Datenanbieter Hystreet misst mithilfe von Laserscannern die Passanten, die eine gedachte Linie überschreiten. Laut Anbieter garantiert die verwendete Technik eine Zählgenauigkeit von 99 Prozent. Passanten, die die gedachte Linie innerhalb eines Messintervalls mehrfach überschreiten, werden jeweils neu gezählt.



Der Anbieter misst an 118 Standorten in 57 Städten. Aus der Region Bodensee/Hochrhein ist kein Ort dabei.

In der Mannheimer City war an besagtem Montag sogar mehr los als im Jahr davor.

Dafür gab es in der Quadratestadt ebenso wie in Freiburg aber keine Spitze am Wochenende. Zumindest nicht an den Orten, an denen die Zählstellen montiert sind.

Bei aller Sorge vor einer erneuten sprunghaften Ausbreitung des Corona-Virus: Die meisten Menschen bleiben den Innenstädten immer noch fern. Insgesamt ist das Passanten-Aufkommen bedeutend geringer als im Vorjahr. Auch das zeigen die Grafiken deutlich. In allen vier Städten waren am vierten Aprilsamstag im Vorjahr doppelt so viele oder sogar noch mehr Menschen unterwegs als zuletzt.

Für den Einzelhandel heißt das: Es gibt wieder Umsatz. Aber von „normal“ kann noch lange keine Rede sein.