Immer wieder sorgen illegale Autorennen auf den Autobahnen 81 und 98 für Ärger bei Autofahrern. So auch am zweiten Wochenende im Juni, als die Polizei gleich mehrfach von Zeugen gerufen wurde. Meist geht es schnell und die Führerscheine werden vorerst eingezogen, wenn die Polizei die Fahrer stoppen kann. Andere Fälle haben dagegen ein langwieriges Nachspiel, werden eingestellt oder nie vollständig aufgelöst.

Regelmäßig berichtet der SÜDKURIER über neue Vorfälle und Entwicklungen oder aber auch über widersprüchliche Aspekte zu bereits erschienenen Beiträgen, die für viel Aufmerksamkeit sorgen. So hatten wir am 17. Juni in dem Beitrag „Zu schnell für die Polizei“ berichtet, dass am Wochenende zuvor ein im Eigentum der Ferdinand Piëch Holding stehender Porsche Spyder an einem illegalen Autorennen auf der A98 beteiligt gewesen sein soll.

Piëch Holding streitet Vorwurf ab

Unserer Zeitung liegen dazu glaubhafte Aussagen einer Abschleppunternehmerin vor, die in dem Beitrag zu Wort kam. Die Polizei Konstanz gibt an, dass ihr zwei Zeugenaussagen vorliegen, die ein illegales Autorennen auf der A98 an dem fraglichen Tag beobachtet hätten. Auf nochmalige Nachfrage bei der Polizei Konstanz, kann diese eine nachweisliche Beteiligung des im Eigentum der Ferdinand Piëch Holding GmbH stehenden Porsche Spyder allerdings nicht bestätigen. Die Polizei bittet etwaige weitere Zeugen darum, sich bei ihr zu melden.

Die Ferdinand Piëch Holding gibt ihrerseits an, dass der genannte Porsche Spyder, der zu einem früheren Zeitpunkt schon einmal auf der Autobahn 81 aufgefallen war, in einer nicht zugänglichen Privatgarage abgestellt gewesen und an dem fraglichen Tag nicht gefahren worden sei. Es sei ausgeschlossen, dass der Porsche Spyder an einem illegalen Autorennen auf der A 98 beteiligt gewesen sein soll. Damit ist die bisherige Darstellung dieses Aspekts in unserem Beitrag zumindest strittig, weshalb wir diesen Verdacht ohne nachweisliche Kenntnisse der Ermittlungsbehörden nicht aufrechterhalten.