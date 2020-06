Der junger Tengener Bürgermeister setzt ohne Partei-Hilfe auf die breite Unterstützung aus der Bevölkerung – und einen neuen Politik-Stil. Nach ersten Online-Aktionen geht er auch Vor-Ort einen intensiven Wahlkampf an.

Tengen weist 4600 Einwohner aus, Stuttgart an die 635.000 – also 140 Mal soviel. Der Tengener Bürgermeister Marian Schreier macht mit der Kandidatur zur Stuttgarter Oberbürgermeister-Wahl am 8. November einen Riesenschritt mit Schuhen, die ihm