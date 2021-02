von SK

Schwarzwald

Die Tonhalle in Villingen platzte beim Ball der kleinen Vereine im vergangenen Jahr aus allen Nähten, denn die Organisatoren der beiden Villinger Fastnachtsvereine Fleck-Fleck und Brigachblätzle hatten mit dem Motto des Balls „Z´Villinge i de 80er“ wieder den Nerv des Publikums getroffen: Die Bilder des Abends können Sie hier noch einmal nachsehen.

Auch am Tag darauf trieben sich die Narren in Villingen um. Hier finden Sie die Bilder vom Empfang des Kater Miau am Romäusturm aus dem vergangenen Jahr.

Beim Empfang des Katers Miau am Romäusturm versammelten sich in Villingen gr0ße Menschenmassen | Bild: Roland Sigwart

In Schwenningen waren die Narren vor einem Jahr in der Innenstadt los. Die Impressionen sehen Sie hier.

63 Gruppen und ein Meer an Zuschauern boten im vergangenen Jahr ein buntes Spektakel in Donaueschingen. Trotz heftigen Windes war der Umzug ein großer Erfolg. Und auch die sieben Mottowagen kamen beim närrischen Publikum sehr gut an. Die Bilder vom Fasnachts-Sonntag in Donaueschingen gibt es hier.

Die Gaudigruppe aus Allmendshofen widmete sich beim Umzug in Donaueschingen im vergangenen Jahr dem Klimawandel. Die Mottowagen kamen beim Publikum gut an.

Am Fasnet-Samschtig begeisterte der Nachtumzug zum 44. Jubiläum der Narrenzunft Hochemmingen mit Schirmbar, Besenwirtschaften und anschließender Fasnetparty das Publikum. Hier finden Sie die Bilder.

Bei einem kunterbunten Umzug durch Blumberg machten die Narren die Hauptstraße der Kernstadt zu ihrer Bühne. 34 Zünfte, Musiken und freie Gruppierungen marschierten im vergangenen Jahr mit. Videos und Bilder des Spektakels zum Nachsehen gibt es hier.

Hochrhein

Bei keiner anderen Veranstaltung zeigt sich Tiengen so bunt, jung, verrückt und ausgelassen wie bei der Hoorigen Mess‘. Tausende machten am 22. Februar des vergangenen Jahres bei der großen Straßenfasnacht der Aktionsgemeinschaft aus Tiengen ein Städtle im Ausnahmezustand. Die schönsten Bilder zum Nachschauen gibt es hier und hier.

Beste Laune hatten die Besucher im vergangenen Jahr bei der Hoorigen Mess‘ in Tiengen. | Bild: Ursula Freudig

Der Spaß in Tiengen begann um 10 Uhr mit der Eröffnung im Rathaus. Ab 11.11 Uhr tagte das Narrengericht, danach war buntes Treiben im Städtle angesagt. Eindrücke haben wir in Bildern und Videos festgehalten.

Volles Haus erlebte die Narro-Zunft Waldshut im vergangenen Jahr an beiden Kappenabenden in der Grieshaberhalle. Mehr als 500 bunt kostümierte Zuschauer ließen sich von der Narrenschar unter dem Motto „Es war einmal...“ zu einer unterhaltsamen Zeitreise entführen. Hier gibt es die märchenhafte Zeitreise in Bildern.

Märchenhafte Zeitreise: Der Kappenabend der Narro-Zunft Waldshut am 22. Februar des vergangenen Jahres. | Bild: Schlichter, Juliane

Am Narrensamschtig feierten auf dem Bad Säckinger Münsterplatz die Fasnächtler bei bestem Wetter. Von einem Mangel an Zuschauern und Fasnachtsbegeisterten konnte damals keine Rede sein, als pünktlich um 11 Uhr 11 das Narrendorf eröffnet wurde.

Das Häxefüür mit grenzüberschreitendem Nachtumzug in Laufenburg lockte im vergangenen Jahr neben etlichen Hexen-, Geister-, Dämonen- und Teufelsgruppen auch Tausende von Zuschauern in die einmalige Laufenburger Altstadt. Beim heißen Häxenfüür sorgten die schaurig-schönen Gestalten der rund 70 Gruppen bei den Zuschauern für Gruseln und für eine lodernde närrische Stimmung.

Eine bunte Schar von Narren und viele schaurig-schöne Maskenträger feierten 2020 bei bester Stimmung das Häxefüür in der Laufenburger Altstadt. | Bild: Charlotte Fröse

Zum 30. Mal hatten die Roli-Guggers einen Tag nach dem Schmotzigen zum Open-Air-Guggen-Festival geladen. So schön klingt die Fasnacht in Laufenburg. Beim Fasnachtsumzug am Sonntag in Laufenburg waren 60 Zünfte, Guggenmusiken und Hästräger dabei. Die Bilder gibt es hier.

Beim grenzüberschreitenden Fasnachtsumzug in Rheinfelden zogen 2500 Hästräger aus 81 Zünften, Cliquen und Guggenmusiken von der Altstadt in Rheinfelden/Schweiz über die alte Rheinbrücke ins badische Rheinfelden. Das sind die besten Bilder aus dem vergangenen Jahr.

Der Sonntag stand auch in Wutöschingen ganz im Zeichen der Fasnacht. Die Narren trafen sich zum Umzug mit 40 Gruppen. Hier sehen Sie die Bilder.

Linzgau

Rund 1800 Hästräger in 38 närrischen Gruppen zogen am Fasnachts-Sonntag 2020 durch die Straßen von Aach-Linz. Hier die Fotos nach dem Umzug rund ums große Festzelt.

Die Altheimer Drachen beim Umzug in Aach-Linz am vergangenen Fasnachts-Sonntag. | Bild: Robert Reschke

Das Motto „Auf der Reeperbahn“ sorgte beim Zunftball der Stegstrecker in Pfullendorf für ausgelassene Stimmung. Hier finden Sie Bilder von den Gästen beim frech-frivolen Vergnügen in der voll besetzten Stadthalle.

Bodenseekreis

Bei strahlendem Sonnenschein haben in Friedrichshafen tausende Hästräger und Narren am Straßenrand einen herrlichen Umzug genossen. Die Bilder vom Narrensprung gibt es hier.

Der Fasnetsunntig mit seinem Umzug durch die Markdorfer Innenstadt gehört in einem normalen Jahr zu den unbestrittenen Höhepunkten der fünften Jahreszeit in der Gehrenbergstadt. 2020 verfolgten zahlreiche Zuschauer das närrisiche Geschehen auf den Straßen. Rund 40 Gruppen und Zünfte aus Markdorf und Umgebung hatten den traditionellen Umzug der Historischen Narrenzunft Markdorf mitgestaltet.

In einen närrischen Prachtboulevard verwandelte sich am Fasnetssonntag 2020 die Bachstraße in Immenstaad beim traditionellen Fasnetsmarkt der Hennenschlitter. Hier gibt es das Spektakel in Bildern und Videos zum Nachsehen.

Auf dem DLRG-Ball in der Alfons-Schmidmeister-Halle in Deggenhausertal-Wittenhofen sorgten die Band Freibier und etliche Lumpenkappellen für beste Partystimmung. Die Besucher bewiesen bei ihren Kostümierungen viel Ideenreichtum.

Kreis Konstanz

Der Narrenmarkt in Konstanz lockte am Fasnachts-Samstag zahlreiche Narren auf die Marktstätte. Die Bilder von der Veranstaltung und dem bunten Bühnenprogramm finden Sie hier.

Am Fasnachts-Sonntag hatten wir im vergangenen Jahr am Straßenrand des Konstanzer Fasnachtsumzugs tolle Kostüme und echte Narren entdeckt. Die Zuschauer als passives Publikum? Von wegen!

Die heimische Aperol-Gruppe beim Konstanzer Umzug 2020. | Bild: Wagner, Claudia

Das bunte Treiben von 101 Gruppen mit rund 4000 Hästrägern begeisterte die Zuschauer. Auch nach fast drei Stunden mit dem Umzug der Vereinigung Konstanzer Narrengesellschaften war die Stimmung großartig. Nach Schätzung der Polizei verfolgten 15.000 Besucher das Treiben im vergangenen Jahr.

Beim Radolfzeller Fastnachtsumzug zogen am Fasnachts-Sonntag 2020 rund 180 Hästräger in 48 Gruppen durch die Radolfzeller Altstadt. Mehrere tausend Besucher säumten die Straßen.

Beste Laune hatten Teilnehmer und Zuschauer im vergangenen Jahr beim Radolfzeller Fastnachtsumzug | Bild: Jarausch, Gerald

Bereits einen Tag zuvor fand in Singen der große Fasnets-Samschdig-Umzug der Poppele-Zunft statt. 20.000 Zuschauer säumten die Singener Innenstadt. Die 62 Umzugsteilnehmer boten dem Närrischen Volk neben reichlich Süßen auch den einen oder anderen Schabernack. Zahlreiche Musikgruppen, Vereine, Kindertagesstätten und caritative Einrichtungen rundeten den bunten Umzug ab.

Die Narren in Stockach erlebten beim wilden Schnurren eine bunte, kreative und spaßige Nacht. In Wahlwies nutzten bereits am Freitabend rund 1200 Besucher aus nah und fern die Gelegenheit, Freunde beim Stierball in der Roßberghalle zu treffen und gemeinsam bis drei Uhr morgens zu feiern.