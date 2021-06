Starkregen, Hagel und Überschwemmungen: Wegen heftiger Gewitter im Südwesten sind viele Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei am Abend ausgerückt. Besonders der Kreis Calw ist den Angaben zufolge betroffen. Ein Sprecher der Polizei Pforzheim bestätigte gegenüber der Deutschen Presse-Agentur überflutete Straßen, überlaufende Gullideckel und Erdrutsche in der Gemeinde Altensteig. Ein Sprecher des Kreisfeuerwehrverbands Altensteig sprach von ziemlich heftigen Überschwemmungen. In der Gemeinde Wildberg würden zudem Bäume auf den Gleisen liegen. Wie heftig die Schäden und Ausmaße des Unwetters sind, war zunächst unklar.

28.06.2021, Baden-Württemberg,: Ein Auto steht am Abend des 28.Juni 2021 nach heftigen Unwettern auf einer überfluteten Straße Altensteig. | Bild: Aaron Klewer

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte am Abend vor „teils extremem Unwetter“ im Schwarzwald und auf der Schwäbischen Alb und vor Hagelkörnern mit einem Durchmesser von bis zu fünf Zentimetern. Von der Schweiz her ziehe ein weiterer Gewitterkomplex Richtung Bodensee und Oberschwaben – mit Großhagel und heftigem Starkregen von 30 bis 40 Litern pro Quadratmeter.

(dpa)