Am Anfang taten sich auch Kirchenleute schwer mit dem imposanten und komplizierten Namen des neuen Bischofs: Jochen Cornelius-Bundschuh, so hieß der Professor, den die evangelische Landessynode Baden damals an die Spitze des Oberkirchenrats gewählt hatte (2013).

Der großgewachsene Theologe erwarb schnell Sympathien und Zutrauen, und den biblischen Namen prägten sich die meisten schnell ein. Bis 2024 hätte er das Amt ausüben können. Umso mehr überrascht die Mitteilung aus Karlsruhe: Der 64-Jährige wird in einem Jahr das Spitzenamt niederlegen.

Sein Vorgänger konnte den Ruhestand nicht lange genießen

„Ich werde im kommenden Jahr 65 Jahre alt und möchte dann mehr Zeit für meine Familie haben“, heißt es in der Mitteilung des Oberkirchenrats. Doch dürfte das nicht der einzige Grund sein für den Schritt. Zu gerne ist Cornelius-Bundschuh ein Geistlicher, der gestaltet und predigt.

Kenner der Karlsruher Szene verweisen auf den Vorgänger Ulrich Fischer, der bis 2014 die badische Landeskirche präsidierte. Ihm waren nur wenige Jahre als Pensionär vergönnt. Fischer verbrachte sie überwiegend auf dem Pferdehof seiner Tochter. Er war ein begeisterter Handwerker, er stellte seine Talente in den Dienst des Betriebes seiner Tochter. Dann ereilte ihn ein tückischer Tumor, dem er im vergangenen Herbst erlag.

Überlingen: Der Landesbischof trifft Dekanin Regine Klusmann. | Bild: Corinna Raupach

Das vergangene Jahr war hart

Die Intensivstation ist auch Cornelius-Bundschuh allzu bekannt. Ein Herzinfarkt zwang ihn Ende 2019 ins Krankenhaus. Im Februar 2020 nahm er die Arbeit wieder auf. Bereits wenige Wochen später waren seine Pfarrer und er mit den Corona-Verordnungen konfrontiert. Die vergangenen zwölf Monate waren ein Härtetest.

Der Landesbischof war an Wochenenden häufig ein Bischof auf Reisen. Er war viel unterwegs – auch in Südbaden, das rein streckenmäßig am weitesten entfernt liegt vom nördlichen Karlsruhe. Als die sogenannten Querdenker Anfang Oktober 2020 zu Friedenskette und Kundgebung riefen, eilte der evangelische Theologe an den Bodensee und erteilte den Verschwörungstheorien eine klare Absage.

Den Querdenkern schenkte er reinen Wein ein

Cornelius-Bundschuh gilt als Vertreter einer öffentlichen Theologie, die sich einmischt und politische Fragen nicht scheut. Damit schafft er sich in den eigenen Reihen nicht nur Freunde. Als Vorgesetzter ist er beliebt, wie aus dem Oberkirchenrat zu hören ist. Er gilt als uneitel und kann gut zuhören.

Einen Schwerpunkt seiner Arbeit bildet eine Entwicklungspolitik in christlicher Verantwortung. Dem diakonischen Werk „Brot für die Welt„ gehört er an führender Stelle an. Die Vorbereitung für die Wahl eines Nachfolgers beginnt schon bald mit der Landessynode im Frühjahr. Wenn am 31. März 2022 sein letzter Arbeitstag sein wird, dürfte der Nachfolger bereits feststehen. Oder sogar eine Nachfolgerin.