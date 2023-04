Bahnstreik legt die Region lahm

Der Warnstreik der Gewerkschaft EVG hat am Freitagvormittag auch im Südwesten den Verkehr der Deutschen Bahn fast komplett lahmgelegt.

Bis Mittag steht der Bahnverkehr weitgehend still. Die Deutsche Bahn wird den Fernverkehr erst ab 13.00 Uhr aufnehmen und warnt vor Beeinträchtigungen bis in den späten Abend. Auch der Bahnverkehr in der Region zwischen Bodensee, Schwarzwald und Hochrhein ist betroffen. Welche Strecken bestreikt werden und welche Alternativen es gibt, lesen Sie hier.

Blitzermarathon – auch auf den Straßen wird kontrolliert

Ebenfalls am heutigen Freitag wird auf den Straßen verstärkt kontrolliert. Auch in Baden-Württemberg findet heute der Höhepunkt des sogenannten „Blitzermarathon“ statt. Vor allem vor Schulen, Kitas, Altenheimen und an Unfallschwerpunkten soll geblitzt werden. Hier erfahren sie mehr.